Ahogy azt már az évek hosszú során megszokhattuk nem telhet el úgy a karácsony és a Szilveszter közötti időszak, hogy ne futballal búcsúztassa az esztendőt a Videoton Baráti Kör Egyesület. Ezúttal a korábbi évek programjától eltérően három napon keresztül, december 28. és december 30-a között pattog majd a labda a Videoton Oktatási Központ parkettjén.

Juhász László főszervező tájékoztatta a sajtó képviselőit az idei menetrendről, amely leginkább a takarékosság jegyében egy nappal rövidebb lesz.

Tavaly teltházas volt rendezvény, idén pedig a háborús helyzet, az energiaárak felszállása miatt bizonytalan volt, hogy meg tudják-e valósítani elképzeléseiket.

Az első napon a 16 csapatos Amatőr Tornán többnyire fehérvári, illetve Székesfehérvár környéki csapatok vesznek részt. Ez azért újdonság, mert a korábbi években is próbálkoztak a rendezők ezzel a tornával, most először rendezik meg, és máris 16 csapat érkezéséről számoltak be. Majd ugyanezen a napon, délután indul az Öregfiúk Tornája, ahol 38 év felettiekből álló csapatok találkoznak és itt is jellemzően a koronázó város együttesei vesznek majd részt. December 29-én parkettre lépnek a Profi Kupa csapatai, szintén 16 gárdával, négy négyes csoportban. A mérkőzések az előző évekhez hasonlóan 2x13 percesek lesznek, és egészen 21 óráig pattog majd a labda ezen a napon. December 30-án a megmérettetés zárónapján már reggel 8 óra előtt elkezdődnek a küzdelmek nyolc csapatos gyermek tornával, megszokott módon az U11-es korosztály részvételével. Itt a házigazda Videoton Baráti Kör Egyesület csapata mellett a MOL Fehérvár FC és a Dunaszerdahelyi AC utánpótlás gárdái is elindulnak. Dél körül kezdődik a női torna is, előreláthatólag hat csapattal, majd a délután folyamán folytatódik a Profi Kupa az egyenes kieséses küzdelmeivel. Ennek eredményhirdetése nagy valószínűséggel 21 óra tájban lesz, és a meccsek közé ékelődik az évek óta mindig nagy érdeklődéssel várt gálamérkőzés, amelyen ezúttal a MOL Fehérvár FC szakmai stábja mérkőzik meg az RBD 30 válogatottjával. Ezzel a rendezők méltóképpen lezárják az esztendőt, amelyben megünnepelték a szurkolói csoport 30 éves jubileumát.

A határon túlról természetesen most is várnak csapatokat, az említett Dunaszerdahely AC mellett érkeznek Szatmárnémetiből, Topolyáról, Beregvidékről, Kárpátaljáról, Délvidékről Csantavér és Szabadka képviselteti, és vélhetően Csíkszereda együttese is elindul majd.

A torna programjához tartozik, hogy ismét lesz ketrecfoci bajnokság minden nap 12 és 16 között hatéves éves kortól egészen az öregfiúkig bezárólag, háromfős csapatokkal, 8 perces meccsekkel.

Az Amatőr Kupában nem léphet pályára olyan játékos, aki a szezonban NB-s bajnokságban futsalban, vagy labdarúgásban játszott. Erre azért volt szükség, hogy a mezőny erősségét kutyák a szervezők stabilizálni.

Fontos információ, hogy az eddigiekkel ellentétben belépődíj fejében lehet megtekinteni a mérkőzéseket, az első két napon 500, míg a harmadik napon 1000 Ft-os tikettek lesznek, melyekkel a tombolában is részt vesznek.