Nehéz november áll Anatoli Bogdanov együttese mögött, hiszen a fehérvári fiatalok nem szereztek pontot november 4-e óta. Köztes válogatott szünetet követően ráadásul sűrű volt a menetrend, arról nem beszélve, hogy a szakmai stáb dolgát több sérülés és betegség is nehezíti. A vasárnapi, DEAC elleni bajnokin is tartalékos volt a FEHA19 összeállítása, és bár helyt álltak a Fejér megyeiek, a hajdúsági gárda 4-1-re nyert. A találkozó után Anatoli Bogdanov nem volt feltétlenül elégedett mindenki munkájával.

– Úgy gondolom összességében a jobb csapat nyert ma, gratulálok a Debrecennek. A november nagyon kemény volt számunkra, sok új játékos érkezett az U21-ből, akik egyből csatasorba álltak, sok volt a sérültünk ezért még több fiatalt kellett felhoznunk. Ezen a szinten sajnos megmutatkozott, hogy nem csak fizikálisan, de mentálisan is talán nem voltak elég felkészültek arra, amit ez a liga követel. Ma voltak harcosaink a pályán, akik kitették a szívüket is de sajnos volt néhányan akik csak utaztak velünk és élvezték a túrát és a finom pizzát a meccs után. Sajnos ez nem elég, főleg ha három sorral játszol végig. Lehetetlen küldetés volt a mai számunkra, de most jól fog jönni nekünk a szünet. Nagyon büszkék vagyunk a srácokra akik képviselik a világbajnokságon a válogatottban ezt a csodás országot. Sok sikert kívánok nekik és remélem sérülés mentesen érkeznek vissza és sok jó élményt szereznek – nyilatkozta Anatoli Bogdanov, a FEHA19 vezetőedzője.

– A Csíkszereda elleni mérkőzést visszanézve bosszankodtam, mert úgy érzem minimum pontot kellett volna érnie annak a meccsnek. Visszatérve erre a mérkőzésre, érdekes volt, főleg a harmadik harmad egy nagyon oda-vissza játék volt, nem is tudom, de legalább hét nagy helyzetet kihagytunk. Talán kicsit túljátszottuk a dolgokat. A mérkőzés alatt úgy éreztem, nem leszünk bajban, egyértelműen a tempója a játéknak teljesen rendben volt. A második harmadban próbáltak minket a kapunkhoz szegezni, ott csináltunk egy pár hibát. A harmadik harmad teljesen nyílt sisakos volt, de mi jöttünk ki ebből jobban – értékelt a mérkőzés után György József, a debreceniek trénere.