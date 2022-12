Mihók Attila együttese óvatos célokkal vágott neki az idei esztendőnek, hiszen sokat fiatalodott a gárda, így a nemzetközi színtéren elsősorban a tanulásé a fő szerep ebben az idényben. Ennek ellenére természetesen a DFVE nem feltett kézzel ugrik medencébe, ezt már a lányok bizonyították a BL-selejtező csoportjában is, ahol magabiztos, erős teljesítménnyel simán továbbjutott a Fejér megyei alakulat. A dunaújvárosi lányok két bajnoki rangadó után ismét a nemzetközi mezőnyben bizonyíthatnak, szerda reggel a küldöttség két kisbusszal és egy autóval elindult Padovába, ahol a Bajnokok Ligája csoportkörét rendezik meg.

– Annak ellenére, hogy az őszi szezon vége felé járunk, szerintem mindenki nagyon motivált és nagyon várjuk ezt a kört – mondta Garda Krisztina lapunknak. – A két olasz csapat taktikája eléggé hasonló, akár mind az ő válogatottuké. Persze minden csapat különböző, lehetnek eltérő dolgok, készültünk rájuk. A BVSC-nek is hasonló taktikája volt, így azon a mérkőzésen tudtunk arra is készülni, de azóta is folyamatosan videózunk. Azt gondolom, hogy jó formában vagyunk, ez természetesen nem jelenti azt, hogy megnyerjük mindegyik meccsünket, de mindenképpen jó eredményeket szeretnénk elérni.

A DFVE az A csoportba került két olasz, az Ekipe Orizzonte és a Plebiscito Padova, valamint egy holland, a ZVL 1886 alakulata mellé.

– A három ellenfélből talán a holland a leggyengébb, szerintem ott nincs is felnőtt válogatott játékos, talán csak utánpótláskorúak. A Padovában vannak idegenlégiósok is, köztük Vályi Vanda is, illetve egy amerikai lány, valamint vannak olasz válogatottjaik is, az Orrizontében pedig szintén több válogatott vízilabdázó megtalálható. Mindkét olasz meccs kemény lesz, szerintem a holland pedig fizikális szempontból lesz nehéz. A bajnoki meccseikből kiindulva talán a Padova az erősebb a két olasz gárda közül, de majd a mérkőzések alatt derül ki, mit tudunk ellenük produkálni.

A nyáron átalakult Dunaújváros nem a továbbjutás legnagyobb favoritja, de a Fejér megyei lányok mindent megtesznek majd, hogy az első két hely valamelyikét, ezzel együtt a negyeddöntőbe jutást megcsípjék.

– Ha csak a kereteket megnézzük, kijelenthetjük, hogy nem mi vagyunk a továbbjutást esélyesei, de amit már a Mihi is említett korábban, mi nem a végső győzelemért indultunk idén, nyilván mindig jobb nyerni, mint veszíteni. Biztos mindenki a legjobb tudásához mérten teljesít majd, aztán kiderül, hogy ez mire lesz majd elég. Ha már sikerült idén elkerülni a Sabadelt és az Olympiakoszt is a csoportkörben, akkor szeretnénk minél jobb eredményt elérni. Elsősorban azt szeretném, hogy jól játszunk, aztán majd kiderül, hogy ez elég-e a továbbjutáshoz vagy sem.

Az első mérkőzést pénteken 17 órától vívja a DFVE az Ekipe ellen.