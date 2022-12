Az október 23.-i ünnepi hétvégén nem rendeztek vasárnap bajnoki mérkőzéseket, ezért ezzel, az elhalasztott játéknappal fejeződik be az osztályban az őszi szezon.

2022. december 3., szombat, 13:00

Sárbogárd (3.) – Sárosd (8.)

Pajor László a Sárbogárd szakmai igazgatója: - Legutóbb Fehérváron olyan dolog történt velünk, ami nem jellemző ránk. Ennyire fegyelmezetlenül nagyon régen játszottunk és a hibáinkat kihasználta az Ikarus, de még ezzel együtt is kétszer egyenlítettünk, 2-2-nél volt egy óriási gólhelyzetünk, ám ilyenkor szinte törvényszerű, hogy nem sikerül értékesíteni a lehetőséget, a kontrából pedig az Ikarus lőtte a gólt. Majd utána kitámadtunk, és a hosszabbításban kaptuk a kegyelemdöfést. Azt gondolom, hogy több van a Sárosdban, mint amit eddig mutatott, kifejezetten ügyes és lendületes játékosaik vannak, de hazai pályán kizárólag a győzelem elfogadható. ki kell javítani az Ikarus elleni botlást is és szeretnénk ott maradni a dobogón. A hiányzókat tudjuk pótolni, az ifi játékosaink kimondottan ügyesek amúgy is építünk rájuk Remélem azt, hogy a hazai meccsekre jellemzően az eredményes játék mellé látványos és gólokban gazdag mérkőzésen megszerezzük a három pontot.

2022. december 4., vasárnap, 10:00

Bicske II. (15.) – Ercsi Kinizsi (10.)

Pekowski Michal a Bicske II. vezetőedzője: - A Csór elleni mérkőzésen az első félidőben domináltunk, ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem voltak lehetőségei ellenfelünknek, de a labdabirtoklás, valamint helyzetek tekintetében mi voltunk fölényben. Sajnos nem tudtunk százszázalékos helyzeteket kidolgozni, ebben hiányérzetem is volt, de sokkal többet ki lehetett volna hozni ebből a mérkőzésből. Talán keveset voltunk a támadó harmadban, a széleken nem tudtunk annyira bontani, valamint az utolsó passzokra nem figyeltünk oda eléggé és a centerezéseink sem működtek megfelelően. Masszívan és agresszíven védekezett a Csór, középen nem is bírtunk zöld ágra jutni velük. Az Ercsi ellen feltétlenül nyerni szeretnénk független attól, hogy mindössze egyetlen egy győztes meccsünk van idáig. Kötelező lenne begyűjteni a három pontot olyan csapat ellen játszunk, amely verhető, ehhez azonban a helyzetek kihasználásán feltétlenül javítanunk kell. Nem tudni még, hogy milyen csapattal fogunk felállni, mert aznap játszik az NB III-as csapatunk is Móron, nem fogok meglepődni azon, ha csak egy, vagy két játékost kapok vissza tőlük.

2022. december 4., vasárnap, 13:00

MÁV Előre FC Főnix (2.) – Ikarus-Maroshegy (5.)

Pavlik József a MÁV Előre FC Főnix vezetőedzője: - Sokkal jobbak voltunk Sárosdon, mint amit az eredmény mutat. Masszív csapat a Sárosd, de volt különbség a csapatok között, a kiállítás azonban bennünket zavart meg jobban, a gólunk mellett lőttünk három kapufát, míg a Sárosdnak jóformán helyzete sem volt. Az Ikarus csapata ellen mindig nehéz játszani, ráadásul egy fehérvári rangadó, és mindkét csapat komolyan veszi. Természetesen győzelmet várok, egészen jó passzban vagyunk, remélem otthon tudjuk tartani a három pontot. Szerencsére a sérülések többé-kevésbé elkerülnek bennünket, inkább a fiatalokkal van olyan problémánk, hogy nem nagyon bírják a felnőtt meccsek mellett a kettős terhelést. Azonban bizakodásra adhat okot, hogy Lengyel Noel személyében egy 16 esztendős, U17-es válogatott kerettag kezdett Sárosdon.

Mányi TK (9.) – Martonvásár (14.)

Varga Mihály a Mányi TK elnöke: - Szépen lassan elfogytunk az idény végére, de mentálisan erős volt a csapat a Tordas ellen idegenben, véleményem szerint reális esélyünk volt pontokat szerezni. Egy buta góllal kaptunk ki, egy abszolút kiegyensúlyozott mérkőzésen. Nem a tabellán elfoglalt helyezések mutatták a különbséget, de sajnos olyan spirálban vagyunk, hogy nem találunk be az ellenfelek kapujába, ez a legnagyobb problémánk. Masszív a csapat, ettől függetlenül elől hiányzik az a bizonyos szikra, ami nincs meg. A Martonvásár ellen a jövő szempontjából nagyon fontos lenne a győzelem, ők is egy új utat kezdtek el taposni - egyébként nagyon jó a két klub viszonya - Ezért is lesz ez egy presztízsmérkőzés. Úgy érzem, hogy azzal a hozzáállással és lendülettel, amivel rendszeresen kimennek a fiúk a pályára, begyűjthetjük a három pontot, nem lebecsülve az ellenfelet. Tudom azt, hogy ők is ezer sebből véreznek hozzánk hasonlóan, de biztos, hogy mindent meg fognak tenni a győzelemért, ám ahhoz, hogyha közepesen is zárjuk ezt a szezont, kellene a győzelem.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.) – Csór Truck-Trailer (13.)

Balogh Zsolt a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő vezetőedzője: - Lajoskomáromban reális eredmény született, tényleg ekkora különbség volt a csapatok között. Jól kezdtük a találkozót, komolyan vették a srácok minden összejött és jól is futballoztunk főként az első félidőben. A szünet után kicsit visszavettünk, de akkor is voltak lehetőségeink, ám a hazai csapat összeszedte magát és nagyobb ellenállást tanúsított, mint az első játékrészben. Bízom abban, hogy hasonló felfogásban játszunk vasárnap is, de ezt nehéz megmondani előre. Két arcunk van, igazán saját magunknak tehetjük nehézzé a mérkőzést. Amennyiben fel tudunk pörögni és koncentrálunk, akkor jó tudunk játszani, de ha félvállról vesszük, vagy nem figyelünk oda, akkor nehezebb egy mérkőzést megnyerni. Oda kell figyelni, nem szabad lebecsülni az ellenfelet. Ha 10-es pulzussal dolgozunk, akkor saját magunknak nehezítjük meg a körülményeket. Szellák Soma kétmeccses eltiltása után visszatérhet, de van sérült is beteg játékosunk is.

Enying (11.) - Tordas R-Kord (6.)

Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője: - Próbáltuk értékesen eltölteni a pihenőnket, ami főleg fejben ráfért csapatra. Alaposan át kellett gondolni az elmúlt fordulókban történteket. Egyértelműen elfáradtunk, elfogytunk az idény végére. A Bodajk ellen az utolsó percekben egy „tankönyvbe illő” összeomlást produkáltunk, pedig a második félidőben egész jól magunkra találtunk. Az Ikarus és a Sárbogárd ellen aztán kiteljesedett a kudarc. Nagyon tartalékos kerettel utaztunk el mindkét helyszínre, de a nagyarányú vereséghez kellettek a védelmünk hatalmas hibái is. Ehhez hozzájön egy kis fejbéli bizonytalanság és hamar összejön a 4-5 gólos vereség. Nyilvánvalóan nem maradt el a helyzetünk alapos kiértékelése, az okok felderítése. Próbáltunk gyors intézkedésekkel a legégetőbb problémákra megoldást találni, de hosszabb távon alaposabb elemzésre lesz szükség. Vasárnapi ellenfelünk egy nagyon jó formában lévő együttes. Szinte kizárólag a legjobbaknak sikerült csak felülkerekedni rajtuk, és leggyakrabban egy-egy találat volt csupán a különbség.

Nagyon szeretnénk szép játékkal búcsúzni az őszi szezontól, és mindenképpen megszorítani a vendégeket. Meglepetés lenne itthon tartani a három pontot, de semmiképp nem lehetetlen feladat. Három egyszerű dolog kell a Tordas elleni győzelemhez: száz százalék motiváció, száztíz százalék teljesítmény, és egy apró góllal több… Az elmúlt hetekben nem tudtunk kiállni a legerősebb kezdő csapatunkkal. Sajnos a helyzet ezen a téren most sem lesz jobb: belső védőinkre nem számíthatunk, sérülés, betegség és egyéb okok miatt. Ez komoly feladatot ad a szakmai stábnak, hiszen egyébként sem túl hosszú a cserepadunk.

Lajoskomárom (7.) - Bodajk SE (12.)

Dopuda Igor a Lajoskomárom vezetőedzője: - Vasárnap teljesen reális volt a két csapat közötti különbség, és nemcsak az eredmény szempontjából. Az első félidőben a Gárdony az összes helyzetét értékesítette és megbüntetett bennünket. A második félidőben inkább a Gárdony kapcsolt vissza az általa diktált tempóból, mi pedig megpróbáltunk egy kicsit rendezettebbek lenni. Örülnék annak, hogyha az őszi szezont úgy fejeznek be, hogy győzelemmel zárnánk a Bodajk elleni találkozót, bízom abban jól és eredményesen játszunk ellenük. Nem lesz hiányzónk, teljes kerettel tudunk készülni, Csörgei Bálint és visszatér eltiltása után.

Szabadnapos: Tóvill Kápolnásnyék (4.)