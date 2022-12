Az utolsó harmad előtt kapust cseréltek az olaszok, Vallini állt a ketrec elé. Vértes került helyzetbe a játékrész elején, majd a túloldalon Saracino közeli lehetőségénél kellett résen lennie Horváthnak, majd védelmi kihagyást követően a vendék csatára egy az egyben vezethette a magyar kapusra a korongot, de ismét a hálóőr került ki győztesen a párharcból. A harmad derekán emberelőnyben eldönthette volna végleg a pontok sorsát a Fehérvár, de nem sikerült bevinni a harmadik találatot. A mérkőzés vége felé haladva egyre jobban nyomott az Asiago, emberelőnyben is támadhattak a vendégek, ekkor még több mint öt perc vissza volt a rendes játékidőből, megúszta a Fehérvár, sőt a kiegészüléskor Sarauer centerezését követően Terbócs került nagy helyzetbe, de nem talált be. Az olaszok levitték a kapust, Kuralt pedig megszerezte a kék-fehérek harmadik gólját, 3-0. A Hydro Fehérvár AV19 két háromgólos sikerrel zárta a hetet a két ligaújonc ellen, Roy után Horváth Dominiknek is meglett az első kapott gól nélküli találkozója az ICEHL-ben.