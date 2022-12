A Volánnak még nem sűrűsödött be a menetrendje, de az ünnepi hetek beköszönnek majd a Raktár utcába is. Mindenesetre ezt most aligha bánja a szakmai stáb, mivel egyre több sérült, vagy beteg van a keretben. Kevin Constantine együttese jó formában várhatta a vasárnapi, Pustertal elleni mérkőzést, hiszen előtte a két újoncot egyaránt 3-0-ra verték meg a kék-fehérek. Egy hét pihenő után érkezett az előző idény újonca, a Wölfe. A Fehérvárban nagyon sok hiányzó volt, Bartalis István, Magosi Bálint, Tim Campbell, Olivier Roy, Andrew O’Brian és Mihály Ákos sem öltözhetett be vasárnap. A két csapat változó iramú találkozót vívott egymással, bár a Volán játszott némi fölényben, helyzetek itt is, ott is adódtak, de a hazai kapuban Horváth Dominik, míg a vendégeknél Smith magabiztosan védett. Az már közben látszódott, hogy jó eséllyel nem szakad majd ki a gólzsák. A vezetést Petan szerezte meg emberelőnyben a 38. percben és bár az utolsó harmadban Horváthnak bőven akadt dolga, az olasz csatár egy üreskapus góllal eldöntötte a pontok sorsát. Zsinórban harmadik mérkőzésen maradt érintetlen a fehérvári háló.

– Jól kezdtük a mérkőzést. Jól sikerült az első harmad, az öt az öt elleni játékkal is elégedett voltam egy ilyen jó ellenféllel szemben. De ezt a játékot gólra játsszák. Megvoltak a helyzeteink, egygólos mérkőzés volt a teljes hatvan percig. Nem lehet olyan, hogy kimaradnak a helyzetek, akár előnyben, akár egyenlő létszámban be kell találni, de büszke vagyok arra, ahogy a játékosaim küzdöttek. Különösképpen az öt az öt elleni játékban, elől és hátul is – összegzett a lefújás után a vendégek trénere, Tomek Valtonen.

– Nem igazán tudtuk, hogy mire készüljünk. A Val Pusteria jó formában van, jó hetük volt, új edzővel készülnek. Energiával játszanak, mi pedig ma neveztük a legkevesebb játékost. Betegség és sérülés miatt hárommal kevesebben voltunk a teljes kerethez képest – nyilatkozta a klub honlapjának Kevin Constantine, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője. – Amikor nem teljes a keret, nem tudod, mire számíts. Nem tudod, milyen energiával játszanak a játékosok, szóval fogalmam sem volt, milyen meccs lesz ez. De azt gondolom, jól játszottunk. Nem adtunk nekik lehetőséget, de eleget lőttünk ahhoz, hogy gólokat szerezzünk. Úgy tekintünk erre, mint egy fontos győzelemre. Nehéz néha úgy játszani, ha egy hétig nem volt mérkőzésünk. Mindenki úgy gondolja, hogy a pihenés segít, és ez részben igaz is. De amikor az első mérkőzésen kell játszani egy hét szünet után, az sokszor nehéz. Be lehet rozsdásodni. Örülök, hogy sikerült úgy győzni, hogy egy hétig nem játszottunk.

A Volán szurkolóinak ezúttal nem kell majd egy hetet várniuk a következő mérkőzésre, pénteken a Villach gárdáját fogadja majd a Fehérvár.