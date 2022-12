Váci NKSE – DKKA

34-23 (15-12)

Vác, 400 néző. Vezette: Andorka, Hucker.

Vác: Bukovszky (Csizmadia, Pásztor) - Ballai 3, Ferenczy 1, Ballai 3, Világos 1, Kovács A., Marincsák 4, Kurucz 2, Bánfai, Schatzl 1, Kuczora 9 (4), Helembai 9, Diószegi 1. Vezetőedző: Herbert Gábor.

DKKA: Bartulovic (Oguntoye) - Farkas K., Fodor N., Szalai 5, Horváth P. 3, Farkas J. 6 (1), Matucza, Poczetnyik, Kazai 2, Krupják-Molnár 3, Agócs, Borgyos 1, Weisheitel, Arany 3, Nick. Vezetőedző: Rapatyi Tamás.

Kiállítások: 10, ill. 4 perc

Hétméteresek: 4/7, ill. 4/5



Az év utolsó hazai mérkőzését remekül zárta a Kohász, hiszen vasárnap rendkívül küzdelmes mérkőzésen aratott 25-24-es győzelmet a Siófok gárdája felett. A bravúr nem sikerült csütörtök este a remek szériában lévő Vác otthonában, ahol hat esztendeje nyeretlen a DKKA (2018-ban a 29-29-es döntetlen is nagy tettnek számított).

Nem kezdődött rosszul a derbi a vendégek számára, mivel az első tíz percben lépéselőnyben voltak, többször is két góllal húztak el a házigazdától. A következő tíz minutumban kezdett magára találni a Vác, a 26. percben voltak utoljára egálban, ekkor 11-11-et mutatott az eredményjelző.

A válogatott átlövővel, beállóval rendelkező hazai gárda a második félidőben vitte döntésre a találkozót, bár a fordulásig kivívott három góllal is kezdett nyílni az olló. A 48. percre már nyolc gólra hízott a differencia a két csapat között (27-19).

A különbséget még tovább növelték Kuczoráék, és végül 34-23-ra nyertek utolsó hazai mérkőzésükön, bár két meccsel kevesebbet játszottak, mint a tabellán közvetlenül előttük álló Kohász, így is a hatodik helyet foglalják el. A dunaújvárosiak nem panaszkodhatnak a tabella első felében telelnek. Az Alba Fehérvár KC pedig készülhet a Vác december 30-i fehérvári vendégjátékára.