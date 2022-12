Az Innsbruck szárnyal az exvolános Breaden Show vezérletével, s lendületesen kezdtek a tiroliak a Volán ellen is. A 4. percben Bourque tört kapura jobbról, a bal sarok felé küldte a korongot, de Olivier Roy a botos kesztyűvel térítette el a pakk útját. Azonban hamar kapitulálnia kellett a fehérvári portásnak. Emberelőnybe kerültek a hazaiak, a 6. perc elején szépen járatták körbe a korongot a fehérvári harmadon belül, majd Shaw húzta a pakkot kapura, ami lecsorgott egy vendégvédő korijáról, épp a Volán ketrecébe, 1-0. A kezdő buli után rögtön újabb támadást vezettek a Cápák, Cuma maradt egyedül, s Roy bal válla felett varrta a korongot a hálóba, 2-0. Sokként hathatott a villámgyors két találat, azonban a 7. minutumban replikázhatott volna a Fehérvár AV19, de Erdély és Findley lövése is elakadt McCollumban. A 10. percben három az egyben iramodhattak meg a kék-fehérek, de Terbócs korongja épp megtalálta az egyetlen osztrák védőt. A játékrész felénél Sarauer közeli pattintását is fogta az Innsbruck kapusa, és a Volán fórjában is állta a sarat.

Fehérvári helyzettel indult a középső periódus, McCollum a lepkéssel húzta le a pakkot. Nem sokkal később Terbócs lövése után is a hazai portás volt a végállomás, majd Bär indult meg, fejével passzsávot keresett, de Nilsson mellől pimaszul kapura lőtt, Roy védett. Beszorult a Volán a meccs derekán, Petan adott el egy korongot, Helewka löketét bravúrral fogta Roy. A harmad végéhez közeledve Sarauer és Mader vívott ökölpárbajt, majd visszatért a meccsbe a FAV19: Fournier passzolt hátra a kapu elől, Kuralt lőtt egyből, McCollum fogott bravúrral.

A záró periódus nyitányán Leavens lódult meg és vette észre, hogy lenne kesenivalója, de lövését Roy bravúrral fülelte le. Ezután a Volán egyre agresszívebben harcolt a szépítésért. A 45. percben végre fel is avatták a kék-fehérek McCollumot, Terbócs István helyezett brilliánsan, 2-1. Tíz perccel a rendes játékidő vége előtt Bär magasbotja miatt emberelőnybe került a Volán, vagyis komoly sansz nyílt a fehérváriak előtt az egyenlítésre. Azonban kaput eltaláló lövés nélkül zárták ezt a fóros etapot, csak a kiegészülés pillanatában húzta a ketrdec felé a korongot Fournier. Hat perccel a vége előtt Leclerc is célba vette McCollum kapuját, a kauson nem jutott át a korong. Az 55. percben Ulmer gáncsolt, a késleltetett kiállítás során pedig Alex Petan lőtte ki pompásan a bal sarkot, 2-2. De nem örülhetett sokáig a Volán a talpra állásnak, mert az 56. minutumban Peeters centerezését Mackin vágta a hálóba, 3-2. Az utolsó 80 másodpercre levitte kapusát a Volán, ezt pedig mackin használta ki, az üres kapuba helyezett, 4-2.

JEGYZŐKÖNYV

Inssbruck „Die Haie” – Hydro Fehérvár AV19 4-2 (2-0, 0-0, 2-1)

Innsbruck, Tiwag Arena, 1800 néző. V.: Nikolic, Schauer

Innsbruck: McCollum – Lattner, Bourque, Feldner, Helewka, Leavens – Cuma 1, Krogsgaard, Shaw 1(ee), Mackin 2, Peeters – Watson, Hackl, Bär, Coulter, Ulmer – Kerber, Muigg, Mader, Paulweber. Vezetőedző: Mitch O’Keefe

Roy – Fournier, Horváth M., Leclerc, Hári, Kuralt – O’Brien, Nilsson, Vértes, Findley, Petan 1 – Stipsicz, Szabó D., Erdély, Bartalis, Terbócs 1 – Csollák, Rétfalvi, Nemes, Sarauer, Ambrus G. Vezetőedző: Kevin Constantine

Kiállítások: 4 il. 2 perc