Az IIHF 2015-ben hozta létre a Torriani-díjat azzal a céllal, hogy a nem hagyományos jégkorongos nemzetek kivételes karriert befutott játékosait nemzetközileg is elismerjék. Ifj. Ocskay Gábor volt a második sportoló - magyarként az első -, aki elnyerte a rangos díjat 2016-ban.

A Torriani-díj második magyar tulajdonosa is Fejér megyei lesz. Szélig Viktor Dunaújvárosban született, a Dunaferrben nevelkedett, tagja volt a Kercsó Árpád által gardírozott aranygenerációnak. Bajnoki címek és kupagyőzelmek után Franciaországba szerződött, Briancon-ban játszott 2015-ös visszavonulásáig. A válogatott meghatározó játékosa volt, A-csoportos világbajnokságon is szerepelt. 2016-ban annál a klubnál vállalt munkát, mellyel játékospályafutása során végig harcban állt. A Fehérvár AV19 general menedzsere lett a jogász végzettségű Szélig Viktor. Legnagyobb szakmai sikerét érte el az elmúlt szezonban, mikor a Volánnal az ICEHL ezüstérmét ünnepelhette, s idén a CHL-ben vezethette a klubot.

„Körülbelül egy hete, az egyik hazai mérkőzés előtt ültem az irodában, amikor egy francia mobiltelefonszámról hívtak. Felvettem és a vonal másik végén Luc Tardif volt, aki megkérdezte, hogy angolul vagy franciául szeretnék beszélgetni. Először azt gondoltam, ez nem lehet komoly, de ismerős volt a hangja, így mondtam, inkább angolul beszéljünk, mert – ha már az IIHF elnöke hív – biztosan valami fontosat szeretne velem közölni. Elmondta, hogy az IIHF-nél úgy döntöttek, hogy nekem adják a Torriani-díjat, a nemzetközi jégkorongos karrierem elismeréseként. Természetesen óriási megtiszteltetés számomra, hogy éppen engem választottak - mesélte a megkeresés pillanatát a fehervarav19.hu-nak Szélig Viktor. - Elnök Úr elmondta, hogy májusban, az elit világbajnokságon rendezik a ceremóniát, akkor lesz a hivatalos beiktatás. Egyrészt abban a pillanatban szóhoz sem jutottam, csak annyit tudtam mondani: ’You made my day’ – azaz, ’bearanyozta a napomat’, másrészt teljesen váratlanul ért, felfoghatatlannak tűnt az egész. Azóta közel egy hetem volt ezen gondolkozni, még mindig hihetetlen, hogy pont én kapom ezt az elismerést. Sosem voltam híve az egyéni díjazásoknak, mi csapatsportot játszunk, emellett pedig sosem lőttem sok gólt, nem én voltam a csapat legmeghatározóbb alakja, csak egy voltam a sok közül. Úgy gondolom, lehetett volna másik öt srác is a csapatból, akit díjaznak. Aztán arra gondoltam, hogy ez a mi generációnknak, a mi válogatottunknak szól, én veszem át az ő nevükben is a Torriani-díjat. Ifjabb Ocskay Gábort, aki már sajnos nincs közöttünk, már elismerték ezzel a díjjal, én pedig úgy élem meg, hogy rajtam keresztül most kicsit mindenki részesülhet az elismerésből. Úgy érzem, akkor fogom tudni igazán értékelni a díjat, amikor már nem veszek részt aktívan a jégkorongos világban, akkor tudom a helyén kezelni ezt az elismerést.”

A beiktatási ceremóniát a májusi elit-világbajnokságon rendezik, Tamperében.