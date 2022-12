A tavalyi év során lett az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia egy részéből Nemzeti Akadémia, U16-os korosztálytól fölfelé a Titánokkal bezárólag. A fehérvári utánpótlásműhely további a hazai sportág módszertani központjává is vált. A nyár folyamán már Balatonbogláron tartottak egy szakmai napot, ezúttal egy székesfehérvári hotel adott otthont a rendezvénynek. Több neves előadó is szerepelt a programban, akik egytől egyig lényeges témáról beszéltek a népes hallgatóság előtt. Jelen volt Kari Lehtonen, a Finn Jégkorong Szövetség kapusképzési vezetője, Vesa Viitakoski, a FEHA19 mentoredzője, Lukas Havlicek, a Pittsburg Penguins és Ocelari Trinec scoutja, valamint Kevin Constantine és Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár edzői stábja is előadást tartott a hazai jégkorong szereplőinek.

– A fő fókuszpontja az eseménynek, hogy próbáljunk meg tudást behozni a magyar jégkorongba és azt minél több szereplővel megosztani. Ez a feladatunk is, mint módszertani központ. Megpróbáltunk olyan témákat választani, amelyek alapot képeznek és fontos a továbbképzés kapcsán. Természetesen tervezzük ennek a folytatását. Ezekről a témakörökről úgy gondoljuk, hogy a legfontosabbak, a legégetőbb problémák, vagy olyanok, amelyek kevésbé fordultak eddig elő. Például a scoutingról szóló elődadás, amilyennel magyar edzők eddig nem nagyon találkozhattak. Bízunk abban, hogy az előadások által olyan dolgokat tudtak meg az edzők, amelyeket hasznosíthatnak. Mi azt valljuk, hogy mindenből lehet tanulni, ezért érdemes meccseket nézni, tanulni akár más edzői hibájából is. Kevin Constantine személyében pedig egy Magyarországon dolgozó top edzőt is hallhattunk. Szerintem nagy eredmény, hogy ilyen neveket tudtunk felvonultatni, de azt gondolom, nem ez a legnagyobb feladat. Most meghallgatjuk őket, de a legfontosabb, hogy ezeket a hétköznapokban is hasznosítani tudjuk, be tudjon szivárogni a hétköznapokban – mondta lapunknak Kovács Csaba, a FEHA19 szakmai vezetője.