A DAB-ASP együttese jelenleg két pont előnnyel vezeti a tabellát az UNI Győri ETO HC előtt, míg a Worm Angels gárdája az 5. helyen tanyázik négy győzelem mellett három vereséggel.

A két csapat vezetőedzője nyilatkozott arról, hogy mit vár a találkozótól?

- Várjuk már a hétvégi mérkőzést. Szerdán játszottunk egy nagyon jól sikerült bajnokit, ahol 7:1 arányban győztünk, ezt jó előjelnek tartom. Semmi külön extrával nem készülünk, szeretnénk a saját játékunkat ráerőltetni az ellenfélre.

Ez a párharc valóban érdekesnek, pikánsnak ígérkezik. Ráadásul a tabellán elfoglalt helyek miatt rangadónak is nevezném. Számomra pedig érdekes lesz, hogy a WORM Anglesben játékosként vagyok jelen, és most a DAB-os fiatalokat vezetem éppen ellenük. Természetesen ilyenkor, a meccs idejére félreteszek minden barátságot, és kizárólag a feladatomra koncentrálok.

A feladat pedig az, hogy legyőzzük az ellenfelet és továbbra is vezessük a bajnokságot. Szoros, végig kiélezett csatára számítok. A taktikai fegyelem betartása még fontosabb lesz, mint bármikor. Akkor jó esélyünk van a győzelemre, ha kihasználjuk a sebességbéli előnyünket és az ellenfél kapuja előtt higgadtak mégis koncentráltak maradunk. – fogalmazott Németh Péter a DAB-ASP edzője.

- Nagyon nehéz mérkőzésre számítok, az ellenfél abszolút győzelmi kényszerben van, mivel tartani szeretné a tabella első helyét, ezért talán kicsit nagyobb rajtuk a nyomás. Mi kevésbé vagyunk nyomás alatt, de ugyanolyan mentalitással, csapatként kell együtt harcolnunk, mint eddig, és akkor elérhetünk egy jó eredményt, ez is a célunk. Ismerjük a srácokat, hajtós, erőszakos játék jellemzi őket, jópáran közülük kopogtatják a felnőtt csapatuk ajtaját, motiváltak, sikerre éhesek. Nem rohanunk, saját tempót diktálva kényszerítjük majd rájuk a rutinos játékunkat. – hangsúlyozta Láng Zoltán a Worm Angels trénere.

A mérkőzés korongbedobását Kovács Zsófia a DKSE tornásza, dunaújvárosi olimpikon végzi el.