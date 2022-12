A kecskeméti nevelésű játékost már idejekorán bedobták a mélyvízbe, hiszen már a 2014-2015-ös idényben pályára lépett a Kecskeméti RC színeiben. Itt 20 éves koráig játszott, majd új impulzusokra vágyott, és a 2020-2021-es szezonban Szlovéniába tette át az állomáshelyét az OK Hoce csapatához. Itt egy idényt töltött, a következő bajnoki évben Hollandiában szerepelt az Amysoft Lycurgus Groningen együttesében. Ezt követően szerződött Ciprusra A Nea Salamina Famagusta gárdájához, ahol végül nem töltötte ki kontraktusát.

Egyáltalán nem véletlen, hogy a MÁV Előre SC-Foxconn lett a következő csapata, hiszen a kék-fehérek vezetőedzője, Dávid Zoltán annak idején Kecskeméten még csapattársa is volt, majd később az edzője, ráadásul együtt nyertek Magyar Kupát. Dávidon kívül is több régi ismerőssel találkozhat a klubnál, mivel Koch Róbert szakmai igazgatóval, valamint Fehér Iván erőnléti edzővel is dolgozott korábban.

- Dávid Zoltánnal először csapattársak voltunk, utána pedig vezetőedző lett Kecskeméten, ahol első évben kupát is nyertünk, Deliu Amarildoval feladó poszton. Koch Robert a válogatottban volt edzőm, Fehér Iván úgyszintén a válogatottban volt erőnléti edző. Zoli egyből felkeresett, amikor megtudta, hogy itthon vagyok. Elmondtam neki, hogy most kell egy biztos pont számomra, mind szakmailag és színvonal tekintetében is. Úgy gondolom, hogy itt, Fehérváron ez megvan. Átbeszéltük az elvárásait és a célokat, majd pár napra rá meg is tudtunk állapodni a klubbal, aminek nagyon örülök, mivel Koch Robival és Dávid Zolival is nagyon szeretek együtt dolgozni, és ami még fontosabb, hogy szerintem tudunk is jól együtt dolgozni. Ez már a válogatottban is megmutatkozott. Ugyanezt tudom mondani az erőnléti edzésekre is, nagyon szeretem azt a fajta munkát az edzőteremben, amit Fehér Iván tud nyújtani számomra. – hangsúlyozta Pesti új csapata honlapján.

Az sem megvetendő, hogy több játékost is ismerősként köszönthetett új klubjában, Kholman Norbert és Boa Szabolcs a válogatottban már volt csapattársa, a már említett Deliuval és Szabó Vilmossal pedig Kecskeméten voltak csapattársak.



- Nagyon bízom a további jó szereplésben és abban, hogy tudunk bravúros eredményeket elérni. Már edzésbe állt a csapat és biztos vagyok benne, hogy sok mindenre képesek lehetünk együtt. – mondta bizakodóan.