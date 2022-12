Egy esztendeje kellemes, szélcsendes, tavaszias időben, 14 fokban, a szabadtéren futballoztak, ezúttal is ezt tervezték, ám a csípősebb időjárás miatt végül maradtak a teremben. Két pályán zajlottak a küzdelmek. Immár egy évtizede, december 31-én mindig találkoznak, délelőtt 10 órától futballal zárják az esztendőt, a kora délutáni órákban pedig folytatják a közeli kocsmában. A Vidi drukkereinek törzshelyén gyártják a legendákat, hatalmas nevetések közepette elmélkednek a régi történéseken, már elfeledett futballsztorik is előkerülnek a múltból. A tornát ezúttal a ciklámen csapat nyerte, veretlenül, megelőzve a szürkéket, a citromsárgákat és a kékeket.

- Júniusban a Mancz János utcában található betonos pályán találkozunk, nagyon sokan ott gyerekeskedtünk, mindig iskola után, nyáron meg – ha nem voltunk éppen nyaralni a szülőkkel - reggeltől estig rúgtuk a labdát. Abból a brigádból többen lettünk NB I-es labdarúgók, másfél évtizede ismét összetrombitáltam a gyerekkori cimborákat, azóta felelevenítjük a régi emlékeket, minden nyár elején találkozunk és focizunk is. Persze, akadnak, akik már nem szállnak be, helyettük a gyerekeik kergetik a bőrgolyót – mondja a korábbi, élvonalbeli gólkirály, Tiber Krisztián.

A téli, szilveszteri focit ezúttal tizenegyedik alkalommal szervezte zsinórban, a pandémia alatt sem maradt el, akkor azonban más helyszínen kergették a labdát. Ezúttal három, korábbi, élvonalbeli játékos lépett pályára, Tiber mellett a szintén gólvágóként számon tartott Sitku Illés – a jelenben az NB II-es Dorog sportigazgatója -, valamint Bobory Balázs és Molnár Tibor is szóhoz jutott. Utóbbi Felcsúton mutatkozott be a legmagasabb osztályban, mostanság az NB III-as Tatabányát erősíti. Az eseményt megtisztelte a megyei futballszövetség társadalmi elnöke, Bencsik István is.