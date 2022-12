Arra előzetesen számítani lehetett, ahogy már korábban is megtörtént, nem a fehérváriak lesznek a párosítás favoritjai. Arra azonban már kevésbé gondoltak a a sérültek, betegek miatt meglehetősen szűkös kerettel érkező győriek, hogy az első félidő nagy részében mindössze egy-két góllal vezetnek. Az Alba jól védekezett, és támadásban is láttunk tőlük néhány ígéretes megoldást. A fehérváriak ugyan a második játékrészben több hibát vétettek, de egyáltalán nem játszottak alárendelt szerepet nagynevű ellenfelükkel szemben.

- Büszke vagyok a csapatomra, próbáltuk megnehezíteni a Győr dolgát. Tudtuk az, hogy az Európa-bajnokságról jönnek vissza a játékosaik, és ezen a héten nem a mi csapatunk a legfontosabb számukra. Jó meccset játszottunk, helyt álltunk, amíg ezt fizikálisan bírtuk. Nagyon fontos mérkőzések következnek a bajnokságot tekintve, így a mai alatt is próbáltunk részben azokra is készül. – mondta értékelésében, elégedetten Józsa Krisztián az Alba FKC vezetőedzője.

- Tudtuk és úgy is készültünk, hogy ez egy gyors hajtós mérkőzés lesz. A Győr tele van világklasszis játékosokkal, de igyekeztünk tisztesen helytállni, úgy gondolom, hogy ez sikerült. Az első félidőben jó alakult a védekezésünk, kemények voltunk, támadásban próbáltuk kihasználni a ziccereket, amit megbeszéltünk edzésen igyekeztünk végrehajtani, és a második félidőben is erre törekedtünk. – fogalmazott a 18 esztendős Tolnai Laura, aki több poszton is bizonyított.