Dunaújvárosi Kohász KA – NEKA 18-18 (7-9)

Rácalmás, 250 néző

Vezette: Bócz László, Wiedemann Viktor

Dunaújvárosi Kohász KA: Oguntoye – Arany R., Borgyos 3, Szalai B. 1, Weisheitel 2, Horváth P., Kazai. Csere: Bartulovic (Kapus), Matucza, Krupják-Molnár 1, Poczetnyik 1, Farkas J. 5 (2), Fodor N. 2, Nick 2, Agócs 1. Vezetőedző: Rapatyi Tamás

NEKA: Wéninger – Gém 1, Kovalcsik 3, Kellermann 1, Juhász K. 3, Varga E. 3, Szabó A. 2. Csere: Zaj (Kapus), Zsembery 2 (2), Molnár D., Csata, Csíkos 3, Szabó L., Horváth P., Uhrin. Vezetőedző: Bohus Bea

Kiállítások: 4, Ill. 8 Perc

Hétméteresek: 3/2, ill. 4/2

Az első percektől rengeteg hibával játszottak a felek, Oguntoye Viktória kivédte a Balaton-partiak szemét, egészen a 6. percig, amikor Varga Emília egy elrontott hetes után ejtette be kapujába a labdát. Majd Kovalcsik Bianka, és Zsemberi Viktória kétgólos vezetést szereztek a vendégeknek az amúgy harcos összecsapáson, 1-3. Továbbra is jól pörgött a NEKA, amely nemcsak tartotta előnyét, hanem ígéretes támadásokat is vezetett. Jókor jött hetesből Farkas Johanna gólja, de a 13. percben még így is kettővel többet lőtt ellenfelénél a vendég együttes, 2-4. Az újvárosi szurkolók nem mondhatni, hogy repestek volna az örömtől a látottak alapján, volt olyan, aki csupán annyit jegyzett meg, hogy „ezt még nézni is rossz!”. Kétségtelen, hogy a 18. percben mindössze három gól állt a Kohász neve mögött a villanyújságon. Majd Poczetnyik Luca labdalopása hozott találatot, és ezzel egyre zárkóztak fel a hazaiak, 4-5. Farkas Johanna felsősarkos löketével érte utol ellenfelét a DKKA, és ő is lőtte hosszú idő után csapata vezető gólját is a 24 percben. Nem tartott sokáig azonban a piros mezesek öröme, mert két gyors akció után újra a bogláriaknál volt az előny.

A pihenő után is folytatódott a gólszegény játék, amely leginkább a kapusokat dicsérte, ám a lövőket igencsak elmarasztalta. Komótos tempóban mentek előre a csapatok, a 36. percre már hárommal vezetett a NEKA Kovalcsik góljával, 8-11. Ez némileg megzavarta őket, mivel utána pillanatok alatt egy lett a különbség. Ezt követően 26 másodpercre kettős emberelőnybe került a Kohász, és ezt gyorsan ki is használta Fodor Neszta, 11-11. Majd Nick Viktória üreskapus gólja azt jelentette, hogy több mint félóra után újra a DKKA volt kedvezőbb helyzetben. Innentől szép lassan ugyan átvették az irányítást, ám mégsem tudtak győzni, mert az utolsó öt percben nem találtak be, és remekül küzdő ellenfelük teljesen megérdemelte az egyik pontot.