Katarina Sztosics hétméteresből lőtte a mérkőzés első gólját, majd a szerb átlövő akcióból is betalált. Mindkettőre volt válasza a Vácnak, majd Kubina Molli védte bravúrral Ballai Anna lövését. Mindkét csapat szorosan védekezett, és egy-egy gólos előnynél nagyobbat nem tudott kicsikarni az első tíz percben. A 12. percben azonban Marincsák Nikolett második gólja egyben azt is jelentette, hogy először kovácsolt kétgólos fórt a vendégcsapat, 5-7. Majd Ballai Anna akart a pipába lőni, helyette a hazaiak szerencséjére a kapufák találkozását találta telibe. Ezt követően Bruna Zrnic törhetett kapura, de ajtó-ablak helyzetben Bukovszky Anna lett a labda végállomása. Idegesen, és kapkodóan játszott az Alba, nem is ártott, hogy Józsa Krisztián időt kért 7-9-nél. Ez meg is tette a hatását, Varga Emőke csökkentett a hátrányon, bár erre rögtön volt válasza Helembai Fanninak. A 20. percben pedig nagyon kellett Kubina újabb nagy védése, amikor Ballai Borbála közeli löketét hárította spárgázva. Aztán a 25. percben egy percen belül kétszer volt eredményes a váci együttes, és először vezetett három, illetve négy góllal, 9-13. Bojtos Beáta kozmetikázott valamelyest egyéni villanása után az álláson, de a szünetre, hogy nem lett nagyobb a különbség azt kizárólag Kubinának köszönhette a Fehérvár.

A pihenő után közel kétperces emberhátránnyal indított az AFKC, de legalább úgy jöttek ki ebből, hogy nem lett nagyobb a differrencia, sőt Afentaler Sára még faragott is ezen, 13-14. Az egyenlítés is megszületett a 36. percben Tamara Szmbatjan félmagas lövése után, 15-15. Összeszedettebb lett az Alba játéka, és ez meg is hozta a rég áhított vezetést Utasi Linda révén. Fordult a kocka, ezután a vendégek hajtottak az egalizálásért, melyet Kuczora Csenge abszolvált. Foggal, körömmel küzdöttek a fehérváriak, és a félidő közepére – ismét csak Kubina védéseinek hála – őrizték vezetésüket, 18-17. Örömteli volt, hogy lövőerőben is felvették a versenyt riválisukkal, ezt egyaránt bizonyította Afentaler, és Szmatjan, valamint Utasi. A 48. percben Utasi vette be Bukovszky kapuját, és először a meccsen háromra növelte előnyét a Fehérvár, 21-18. Kapaszkodott a Vác, nem is maradt el az egyenlítésük Ballai Borbála sikeres heteséből, 21-21. Nem hagyta annyiban az AFKC, talán az idény egyik legjobb játékával űzte-hajtotta ellenfelét, és nem is maradt el a fordítás, majd újfent a háromgólos előny, 24-21. Örömük nem tartott sokáig, három perc alatt ledolgozták a szürke mezesek, sőt ők támadhattak a vezető találatért. A válogatottban is bemutatkozó, mindössze 22 éves Kuczorával nehezen bírtak, de a meccslabda Sztosics kezében volt, aki a felső lécre lőtt.



Jegyzőkönyv:

Alba Fehérvár KC – Praktiker-Vác 24-24 (11-13)

Székesfehérvár, 650 néző

Vezette: Őri Erika, Pozdena Erika

Alba Fehérvár KC: Kubina – Zrnic, Afentaler 3, Varga E. 4, Kocsis B., Sztosics 7 (4), Takó 1. Csere: Tóth Nikolett (kapus), Utasi 4, Szmbatjan 4, Tolnai, Bojtos 1, Boldizsár, Szemes. Vezetőedző: Józsa Krisztián

Praktiker-Vác: Bukovszky – Diószegi 4, Ferenczy F. 1, Helembai 5, Kuczora 6 (1), Marincsák 4, Ballai A. 2. Csere: Csizmadia F. (kapus), Ballai B. 1 (1), Kurucz, Kovalcsik, Schatzl Natalie 1. Vezetőedző: Herbert Gábor

Kiállítások: 6, ill 2 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 3/2