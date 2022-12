FTC-Telekom – FEHA19 7-1 (2-1, 2-0, 3-0)

Tüskecsarnok, 266 néző

Vezette: Babic, Pálkövi, Pallós, Szabó D.

FTC-Telekom: Nagy K. – Hrabal, Kärmeniemi 1, Kulmala (1), Nagy G. (1), Sailio 1 (1) - Boros, Seregély Máté, Bán, Low (1), Tóth Gergő 1 (1) – Mesikämmen 1, Sarcia 1 (1), Kestilä 1, Kozma D. 1 (1), Tóth A. (2) – Kucsma, Farkas L., Galántai. Vezetőedző: Fodor Szabolcs

FEHA19: Zupancic – Racsinszki, Dobmayer, Ambrus Cs., Fekete A. (1), Németh Z. - Kóger B., Salamon 1, Mayer, Tamási, Zezelj - Farkas B., Szabó P., Alapi, Dézsi Barnabás, Ivády – Reiter, Grin. Vezetőedző: Anatolij Bogdanov

Kiállítások: 6, ill. 4 perc

Kapura lövések: 31:14

Gól emberelőnyből: 2/0, ill. 3/0

Mindössze bő fél napot pihenhetett a FEHA19 a csütörtök esti Corona Brasov elleni összecsapás után, és az idén eddig meglehetősen nehéz idényt játszó Fradi otthonában kellett jégre lépniük. Villámgyorsan a 7. percre kétgólos előnyt kovácsoltak a vendéglátók, előbb Brayden Low pontos centerezését Tóth Gergő vágta be két méterről, majd Antonino Sarcia vette be Jakob Zupancic ketrecét, 2-0. Majd a percben Salamon Zoltán kapott egy remek átadást Fekete Alextől, és fejezte be góllal a FEHA19 támadását, 1-2.

A 21. percben Kontsa Mesikämmen lopakodott egyre közelebb a fehérvári kapuhoz, majd lövésre szánta el magát, korongja pedig utat talált a fehérvári ketrecbe, 3-1. Aztán 28. a percben Tóth Adrián lövése után egy korongeladást büntetett meg egy pillanat alatt Kozma Dávid, 4-1. A harmad hajrájában még Jari Sailionak volt két lehetősége, de Zupancic bravúrosan védett.

A 44. percben egy korongszerzést követően Salilo hozta magát helyzetbe, és védőjét megkerülve lőtt Zupancic hálójába, 5-1. A hajrában Aku Kestila és Lauri Kärmeniemi tette teljessé az FTC sikerét, 7-1.