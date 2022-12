Nincs mit kertelni, hatpontos találkozó várt a Bikák együttesére kedden este Újpesten. Többek között ennek szellemében is, de a piros-fehérek az utóbbi napokban „nagybevásárlásba” kezdtek. Egy nappal korábban a többek között Újpesten is megfordult Dusan Kmec érkezését jelentette be a klub, de a meccs napjára is hagytak egy meglepetéssel felérő igazolást, ugyanis Jozef Michalik, az újvárosiakkal kétszeres MOL Liga-bajnok szlovák csatár közel egy évtized után tért vissza a klubhoz. A 43 éves csatár tagja volt a 2012-es és a 2013-as bajnokcsapatnak, aztán egy szlovák másodosztályú és egy kazah kitérőt követően két szezonon át az UTE-t is erősítette, ahol mindkét idényében házi pontkirály volt. A 2016/17-es szezontól hazája másod- és harmadosztályában játszott.

Bevezetés gyanánt a 3. percben Szabó-Rácz Maxim hatalmas helyzetét védte bravúrral Kovács Dávid. Majd ezt követően is több alkalommal avatkozott közbe jó ütemben az újvárosi hálóőr, meccsben tartva csapatát, amely támadásban nem bizonyult a házigazdákhoz hasonlóan hatékonynak. A 10. percben azonban

Szalma Zsolt igen kecsegtető lökete halt el Sági Máté kesztyűjében. A harmad hajrájában aztán Kyle Just kapott pontos passzt Kiss Philliptől, ő hajszálpontosan Madácsi Benedekhez centerezett, aki 7 méterről a kapu közepébe bombázott, 1-0. Rögtön az első szünet után növelte előnyét az első harmadból áthúzódó emberelőnyéből az UTE, Collin Shirley lövését még hárította Kovács Dávid, ellenben a kipattanót már bevarrta Kiss Patrik, 2-0. Nem telt el három perc, és az új szerzemények hozták össze a DAB szépítő gólját, Mihalik passzát Kmec lőtte tiszta helyzetből a jobb felső sarokba, 2-1. A 37. percben formás, és a végtelenségig kijátszott akció zárásaként Kiss Phillip lövése a kapuvasról vágódott a gólvonal mögé, 3-1.

A 45. percben újra visszajött a meccsbe a DAB, a piros-fehérek zsinórban háromszor próbálkoztak mire Olli Pekka Valtola átadásából Nejc Brus mattolta Ságit, 3-2. Nem tartott sokáig a DAB öröme, mert amilyen gyorsan csak lehetett ismét kettőre növelte előnyét az UTE Sami Jakunen találatával, 4-2. Ezután sem állt le a hazai gárda, előbb az 54. percben Kovács Alex, majd Kiss Patrik volt eredményes, 6-2. Az 55. percben Valtola egy védelmi hibát használt ki, bár erre is volt válasza fél perccel később Madácsinak, 7-3. 1:52-vel a vége előtt még Vas Márk kozmetikázott az álláson, 7-4.