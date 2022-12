Alba Fehérvár KC – Érd 22-20 (9-10)

Székesfehérvár, 400 néző

Vezette: Andorka Miklós, Hucker Róbert

AFKC: Kubina – Zrnic 3 (1), Afentaler 2, Varga E. 1, Kocsis B., Utasi 3, Takó 2. Csere: Tóth Nikolett (Kapus), Szmbatjan 7 (4), Sztosics, Szemes, Tolnai 1, Boldizsár 2, Bojtos 1. Vezetőedző: Józsa Krisztián

Érd: Hadfi - Dávid-Azari 2, Kerekes, Ábrahám 3, Paróczy, Csáki Zs. 1, Fekete B. 8. Csere: Horváth-Csapó, Kántor (Kapusok), Horváth D., Csiszár-Szekeres 1, Gerencsér, Csáki L. 2, Kiss D. Zs., Kopecz 3 (3). Vezetőedző: Horváth Roland

Kiállítások: -, ill. 8 perc

Hétméteresek: 6/5, ill. 3/3

A mérkőzés előtt a FanatX szurkolói csoport köszöntötte az október-november hónap játékosának választott Tamara Szmbatjant, bízva abban, hogy az irányító-átlövő ezúttal is kimagasló teljesítménnyel rukkol ki.

Közel hat perc elteltével 1-4-et mutatott a villanyújság, amely azt jelentette, hogy az igen körülményesen kezdő Alba már idejekorán hátrányba került. Sok volt a mezőnybéli hiba, és a kapura lövések sem értek célba, így nem lehetett azon csodálkozni, hogy Józsa Krisztián időt kért, és megemelt hangja igencsak betöltötte a Köfém Sportcsarnok légterét. Nem mondhatni, hogy gördülékeny lett volna a folytatás, de Afentaler Sára végre akciógólt szerzett, bár rögtön utána Bruna Zrnic hetest rontott. Fekete Bozsána viszont a túloldalon a hátén vitte csapatát, szinte minden lövése góllal zárult, tíz perc alatt négyszer mattolva Kubina Mollit. Majd szép lassan felébredt Csipkerózsika álmából a házigazda, feljött egy gólra, bár a lövésekkel továbbra is hadilábon álltak a lányok, és az egyenlítés elmaradt. Agresszívan, védekezett az Érd, emellett pedig Hadfi Gréta közel ötven százalékosan védett. A 20. percre négyre növelte előnyét Fekete vezérletével a Pest megyei gárda, és nagyon úgy tűnt, hogy legalább a szünetig kell várni arra, hogy rendezze sorait az Alba, 4-8. Az más kérdés, hogy azért még a pihenő előtt valamelyest összeszedték magukat, és Boldizsár Bianka két találata után feljöttek egyre, de e már többször vétett hibát az Érd is, 7-9.

Aztán nagy nehezen Utasi Linda törte meg a „jeget”, és egyenlített a 32. percben, majd a vezető gól is az ő nevéhez fűződött három perccel később, 12-11. Azt nem mondhatni, hogy a mérkőzés színvonala az eget verdeste volna, a küzdelem dominált, ám ettől függetlenül a 45. percben Fekete egy eladott labda után, ha pillanatokra is, de visszavette csapatának a vezetést, 14-15. A félidő közepére újfent a hibák játszották a főszerepet, és az Alba drukkerei csak reménykedhettek abban, hogy itthon tartják kedvenceik a pontokat. A hajrához érve Takó Viktória két gólja három, illetve négygólos előnyt hozott, így, ha véres verejtékkel is, de megszerezte első hazai győzelmét az AFKC.