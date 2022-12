Azt egyáltalán nem lehet állítani, hogy az Alba úgy indította volna a decembert, ahogy azt a szakmai stáb, illetve a szurkolók várták. A találkozó esélyeseként utazott a Moyra Budaörs Handball otthonába, ám a mérkőzés első tíz percének pocsék játékával szétrombolta elképzeléseiket, és végig futottak az eredmény után, melynek hat gólos vereség lett a vége. A 26-32-vel zárult összecsapás után természetesen nem lehet Józsa Krisztián tanítványainak más célja, mint kiköszörülni a csorbát az Érd ellen.

A Pest megyei gárda már nyomokban sem hasonlít arra a csapatra, amely 2012 és 2018 között hat alkalommal szerezte meg a bajnokságban a bronzérmet. Mostanság – a nadrágszíj behúzása óta – lényegesen szerényebb célokért küzdenek a narancssárga-feketék. Jelesül éppen a bennmaradásért, mivel hét mérkőzés után az utolsó előtti helyen állnak egy győzelem mellett hat vereséggel. Legutóbb azonban kis híján el tudták kapni a Dunaújvárosi Kohász KA csapatát, de a végén a jobban összpontosító, és nagyobb sebességet diktáló Kohász elvitte az Érd Arénából a pontokat.

A fehérváriak az előző idényben, idegenben 29-28-ra kaptak ki tőlük egy nyerhető csata végén. Majd a márciusi visszavágó már AFKC sikert hozott, az akkor még a csapatot erősítő Töpfner Alexandra 12 góljának is köszönhetően 31-29-re győztek.

Ezen a meccsen ugyan nem talált be, de több mint háromnegyed órát a pályán volt az együttes japán irányítója, Ohjama Mana, aki hosszú kihagyást követően ismét a Köfém Sportcsarnok parkettjén köszönthetünk.

- Boldog vagyok, hogy sérülésem után újra pályára léphetek, és ezúton köszönöm mindenkinek, aki segítette gyorsabb felépülésemet. Természetesen izgatottam várom, hogy újra pályára léphessek. Az Érd jó csapat, biztos vagyok benne, hogy nekik is a győzelem a céljuk, mi viszont nem veszíthetünk pontokat. – fogalmazott csapata honlapján.

Csatlakozott hozzá, és bizakodó Tóth Nikolett is, aki már többször lehúzta a rolót kapujában az ellenfelek előtt.

- A Budaörs elleni mérkőzésen nem az igazi arcunkat mutattuk, ezért minél hamarabb túl kell tenni magunkat a vereségen, most már csak az Érdre koncentrálunk. Kemény mérkőzésre számítok, de ezután a rövidzárlat után hazai pályán muszáj begyűjtenünk a két pontot. Nem lesz egyszerű, mivel az Érd jó csapat, de az eddigi szezonjuk nem úgy alakul, ahogy szeretnék, ezért biztos hajtani fognak ellenünk is.