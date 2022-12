Vas Márton együttese a héten két felkészülési mérkőzést is játszott Japán ellen. Az első találkozón egygólos, 4-3-as vereséget szenvedtek a mieink, a csapatban a FEHA19-ből szóhoz jutott Alapi, Németh, valamint Fekete is, utóbbi be is talált. Másnap is összemérte erejét a két gárda, ezúttal a magyarok kerültek ki győztesen, 5-3-as sikerrel zárta a felkészülést a csapat. Ezúttal Fekete, Keceli-Mészáros, Ivády, Ambrus és Farkas László kapott bizonyítási lehetőséget a szakmai stábtól. A fehérvári fiatalok éltek is az eséllyel, Fekete ismét betalált, rajta kívül Ambrus is eredményes volt, valamint Keceli-Mészáros gólpasszt jegyzett.

Az U20-as válogatottban a négy játékoson kívül a szakmai stábba is akadnak fehérváriak, Arany Máté és Székely Csaba képviseli majd még a FEHA19 színeit Norvégiában. Az U20-as divízió I/A-s torna vasárnap kezdődik a mieink számára, az első mérkőzést Dánia ellen vívják a fiúk.

A divízió 1/A világbajnokság magyar programja (Asker, Norvégia):

2022. december 11., vasárnap, 13:00 Magyarország–Dánia

2022. december 12., hétfő, 16:30 Kazahsztán–Magyarország

2022. december 14., szerda, 16:30 Norvégia–Magyarország

2022. december 15., csütörtök, 13:00 Franciaország–Magyarország

2022. december 17., szombat, 13:00 Magyarország–Szlovénia