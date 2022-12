Kevin Constantine együttesébe visszatérhetett Vértes Nátán és Brett Findlay, de Bartalis István kisebb sérülés miatt hiányzott, a hazaik az adventi időszakra készített speciális felszerelésben léptek jégre. Jó szokásukhoz híven jól kezdtek a fehérváriak, Magosi, majd Erdély előtt is adódott lehetőség, de Caffl védett. Később Mihály szinte az üres kapuval állt szemben, de egy védő az utolsó pillanatban blokkolt, majd ismét a negyedik sor akciózott, Németh lövését védte a kapus. Az első komoly osztrák lehetőségre majdnem tíz percet kellett várni, Metzler tette próbára Roy-t. Három perccel a játékrész vége előtt Hárit akasztották helyzetben, hazai emberelőny következett, de helyzet csak a Vorarlberg előtt adódott.

A második harmad elején Nilsson áthozódó kiállítása miatt emberelőnyben játszott a Pioneers, de a hazaiak átvészelték ezt az időszakot. Nem sokáig maradtak öt az öt ellen a csapatok, ezúttal Szabó kapott kétperces büntetést, de kivédekezte a Volán, sőt a visszatérő Szabó vezérletével ígéretes kontrát indítottak, de kimaradt a lehetőség, ahogy Erdély ziccere is. A harmad derekén Terbócs szép cselt után a kapussal állt már csak szemben, de Caffl védeni tudott, és bár volt kipattanó, a kapu is elmozdult, így gól nem lett belőle. Hét perccel a játékrész vége előtt emberelőnyben próbálkozhatott az AV19, Terbócs előtt két lehetőség is adódott, de egyiket sem sikerült értékesíteni. Ezt követően a Pioneers nyomulhatott létszámfölényben, Bull átfűzte magát a védőkön, de Roy eszén nem sikerült túljárnia.

Az utolsó harmadot aktívabban kezdte a Hydro Fehérvár AV19, a negyedik sor, majd Petan és Vértes is helyzetbe került, de Caffl a földön fekve is hárított. Pár perc elteltével fórba támadhattak a kék-fehérek, Petan ismét tüzelt, de a háló nem rezdült. Öt az öt ellen is fölényben hokizott a Volán, Erdély és Petan sem tudott közelről betalálni, Caffl fogott mindent. Az idő előrehaladtával a feszültség is egyre nőtt, egy kapu előtti kavarodás után Ambrust találták meg a vendégek. Beszorult a Vorarlberg, Magosi, majd Németh sem tudta betuszkolni a pakkot. Három perccel a találkozó előtt megtört a jég, egy szép akciót követően Kuralt lőtte ki az alsó sarkot, 1-0. Egy minutummal később ott volt a második is, Findlay kotorta be közelről a korongot, 2-0. A vendégek levitték a kapust, Kuralt pedig köszönte szépen és lezárta a nyitott kérdéseket, 3-0. A Hydro Fehérvár AV remek utolsó harmadot produkálva fontos győzelmet szerzett, a kék-fehérek továbbra is tapadnak az élmezőnyre. A szurkolóknak nem kell sokat várni az újabb mérkőzésre, vasárnap 17.30-kor az olasz ligaújonc Asiago gárdája látogat majd Székesfehérvárra.

Jegyzőkönyv

Hydro Fehérvár AV19 – BEMER Pioneers Vorarlberg

3-0 (0-0, 0-0, 3-0)

Székesfehérvár, 2006 néző. V.: Hronsky, Rezek, Zgonc, Jedlicka.

AV19: Roy – Fournier, Campbell, Magosi (1), Hári (1), Kuralt 2 – O’Brian, Nilsson, Erdély (1), Findlay 1, Petan (1) – Stipsicz, Szabó D., Ambrus G., Sarauer, Terbócs – Horváth M., Vértes, Rétfalvi, Németh, Mihály. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Pioneers: Caffl – Bull, Pallestrang, Jacome, Eriksson, Sandhu – Viveiros, Koreczky, Jarusek, Van Nes, Metzler – Summer, Birnstill, Spannring, Maver, Maurer – Stückler, Reinbacher, Lebeda, Zitz, Erne. Vezetőedző: Marc Habscheid.

Kiállítások: 6, ill. 6. perc.

Kapura lövések: 38-11.