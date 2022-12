A téli világbajnokság miatt a megszokottnál hamarabb befejeződött az őszi szezon a bajnokságban, hogyan telt a csapat számára az elmúlt kicsivel több mint egy hónap?

– Éppen ma, szerdán fejeztük be az edzéseket, január harmadikáig kaptunk pihenőt. Egyénileg otthon is tréningezünk, így egy hétre szűkül az edzés nélküli időszak. Naponta kétszer edzettünk az elmúlt egy hónapban.

Hogyan éled meg a tétmeccsek nélküli, hosszú időszakot?

– Sajnálom, hogy így alakult, ami lehetett volna másként is, de nem sikerült kijutnunk a válogatottal a katari világbajnokságra, így csak tévén keresztül lehetek a részese. Furcsa ez a hosszú szünet.

Melyik csapattal szimpatizálsz a vb-résztvevők közül?

– Már a világbajnokság előtt is az volt a megérzésem, hogy Argentína döntős lesz, és meg is fogja nyerni, egyébként nekik szurkolok. Messi nagy kedvencem, nagyon tisztelem, megérdemelné a világbajnoki címet. Egyébként számomra a brazil és a spanyol foci szemkápráztató, sajnálom, hogy mindkét együttes kiesett. Arra is ráéreztem, hogy lesz egy olyan csapat, amely meglepetést fog okozni, de őszintén szólva nem Marokkóra számítottam. Nagyon nagy teljesítmény, amit a csapatuk mutat.

Ahogy az is, amit a magyar válogatott véghez vitt a Nemzetek Ligájában, nem beszélve a parádés góljaidról, amiket Németországnak és Angliának lőttél. Ám az év második fele már kevésbé volt emlékezetes számodra, hisz nyáron a Vitória elleni Ekl-selejtező visszavágóján részleges belső oldalszalag-szakadást szenvedtél. Hogy viselted a három hónapos kihagyást?

– Nagyon nehéz időszak volt, hiszen a válogatott sikerek után a fellegekben éreztem magam, a csúcson volt a teljesítményem. A sérülés a lehető legrosszabbkor jött. Volt idő, amikor az orvos úgy látta, lehet esély arra, hogy az utolsó két Nl-meccsre visszatérjek, de erről le kellett tennem. Az év utolsó két barátságos mérkőzésén visszatérhettem, ám csak óvatosan, nehogy rásérüljek, hiszen így is egy hónappal korábban tudtam visszatérni, mint arra számítani lehetett. Az őszi szezon hajrájában pályára léphettem a bajnokságban, jó egy hónapot tudtam játszani. Fokozatosan tértem vissza, de fizikálisan még nem tudtam magam utolérni. Azon dolgozom, hogy januárban jó állapotban tudjam elkezdeni a felkészülést.

Fájdalmaid is voltak, vannak a visszatérés után?

– Nem mutatom ki, de sajnos igen, olykor belenyilall a fájdalom a megsérült részbe. De ép a szalag, nem hátráltat semmiben.

A kellemesebb emlékekre visszatérve; mit gondolsz, a 2022-es esztendő a pályád eddigi legjobb éve?

– Igen, ráadásul éppen idén jubiláltam az akadémián, 15 évvel ezelőtt kerültem ide. Tavaly decemberben a két ünnep között posztoltam ki a közösségi oldalamon, hogy a 2021-es volt a legjobb évem, amit nehéz lesz túlszárnyalni. Sikerült.

Mi volt számodra az év pillanata, ami biztosan elkísér életed végéig?

– Most is végigfut a hátamon a hideg ahogy felidézem, amikor Németországnak a Nemzetek Ligájában belőttem azt a gólt, és elindult egy óriási hangorkán a Puskás Arénában. Leírni sem tudom, milyen felemelő érzés volt.



A németeknek és az angoloknak is betalált

Nagy Zsolt eddigi pályafutása legjobb évét zárja

Fotó: Török A./MW/archív