Végig vezetett, mégsem nyert könnyen az Arconic-Alba Fehérvár a csütörtök esti bajnokin. A Paks többször zárkózott egy pontra, a kék-fehérek végül 84-76-os győzelmet arattak a jól küzdő ASE felett.

- Gratulálok a csapatnak, izgalmas, végig kiélezett mérkőzést sikerült megnyernünk, megérdemelten. Egy kimondottan erős együttessel találkoztunk, végig vezettünk, de nem dőlhettünk hátra, a paksiak egyetlen pillanatra sem adták fel. Kéthetes szünet léptünk pályára, tehát nem a korábban megszokott ritmusban. Az egyetlen élcsapat vagyunk, amely három légióssal, igazi magasember nélkül lép pályára - remélem, már nem sokáig -, így is megoldottuk a feladatot. Külön szeretnék gratulálni Somogyi Ádámnak, aki nagyon jól védekező játékossal szemben nyújtott extra teljesítményt, fontos pontokat szerzett, döntő szituációkban. Szeretnénk ugyanígy folytatni, fontosak lesznek az elkövetkező mérkőzések is, ugyanis nincs középszakasz, így minden sikernek nagy jelentősége van – mondta a fehérváriak német trénere, Matthias Zollner.

Csirke Ferenc, a vendégek mestere nem volt elégedett, de különösebben csalódott sem.

- A mérkőzés összképét tekintve megérdemelten nyert a hazai együttes. A legfontosabb, hogy a csapatnak komoly tartása volt, néha nem is tudom, hogy honnan veszik a játékosok az erőt, ezúttal mínusz 15 pontról visszajöttünk egy pontra. Nagy boldogság volt számunkra, hogy a szurkolóink megtöltötték a vendégszektort, ott voltak a busz indulásánál is, ezek mind olyan apró történések, amelyek jelzik, egymásra talál a csapat a drukkerekkel. A sérültek miatt eleve kevesebben és visszafogottabban edzettünk az utóbbi időszakban, kímélnünk kellett azokat a kulcsjátékosokat, akik nem voltak sérültek. Nagyon bízom abban, hogy januárban már taktikai gyakorlásokat is vezényelhetek. Remélem, a tavasszal is találkozunk a fehérváriakkal, ami azt jelentené, mi is ott vagyunk a rájátszásban.

A hazaiak amerikai légiósa, Quenton DeCosey jól játszott, ezúttal 15/3 pontot tett a közösbe.

- Nagyon kiélezett, végig szoros meccs volt, a vendégek különösen a negyedik negyedben játszottak jól, ott voltak a nyomunkban. Fontos győzelmet arattunk, remélem, ugyanígy folytatjuk.

Eilingsfeld János októberben csapatának vezére volt, akkor 19 pontot szerzett, az ASE ősszel hosszabbításban nyert 93-84-re. A válogatott erőcsatár ezúttal is jól teljesített, de 22/6 pontja nem volt elég a látogatók sikeréhez.

- Gratulálok a fehérváriaknak a győzelemhez. Minket is dicséret illet, tizenöt pontról visszajöttünk a meccsbe, többször is egy pontra zárkóztunk. Az Alba otthonában ezt nem minden csapat mondhatja el magáról. Végig volt tartásunk, a lepattanókat ezúttal is jól szedtük, sajnos kulcsszituációkban túl sok labdát adtunk el, ez megbosszulta magát, a hazaiak üres ziccereket dobhattak. Pedig erre a meccs előtt vezetőedzőnk többször fel is hívta a figyelmet. A védekezésünk összességében rendben volt, bár vétettünk itt is hibákat. Nagyon sok sérültünk volt az elmúlt időszakban, ők végre visszatértek, bízom abban, hogy jövő héten a Honvéd otthonában győzedelmeskedünk, ott mindenképpen nyerni szeretnénk.

Az Alba együttese a következő meccsét Oroszlányban vívja, január 7-én, szombaton, 18 órakor, a Krajnyik „Akác”András Sportcsarnokban.