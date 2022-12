Budapest JA –DAB 4-3 (1-0, 1-1, 2-2)

Budapest, Vasas Jégcsarnok. 115 néző. V.: Babuc, Soós, Muzsik, Kis-Király.

BJA: Kornakker - Pozsgai, Tóth G. (1), Tsulyhin 1, Galoha (2), Djumic 1 - Varga, Garát, Elo 1 (1), Viikila (1), Schlekmann 1 - Gőz, Dóczi, Tóth R., Nagy K., McCormick - Molnár B., Weidemann, Ravasz. Vezetőedző: Kangyal Balázs.

DAB: Kovács D. - Léránt, Varga A., Ödman 1, Somogyi, Szalma (1) - Brus (1), Vas M., Dézsi, Niskanen, Valtola 1 - Erdély, Lammi, Marosi, Pinczés, Stan - Tamás, Horváth Á. (1), Strenk, Szabó Cs. 1. Vezetőedző: Niko Eronen.

Kiállítások: 29, ill. 31 perc

Kapura lövések: 57-23



Az ellenféltől kétszer is 6-2-es zakót kapó DAB nem számít a párharc esélyesének, ám versenyképes volt a Vasas Jégcentrumban. Az első harmad végén kettős emberelőnyben Schlekmann szerzett vezetést a házigazdának. A középső játékrész derekán túl jártunk, amikor Ödman betalált Kornakkernek, és egyenlített, ám Djumic révén ismét vezetést szerzett a BJA, 2-1. A 41. percben Elo góljával akár el is dőlhetett volna az első meccs, de mindössze hét másodpercre volt szüksére Valtolának, hogy ismét egy gólra hozza fel a bikákat, 3-2. Elonál, és Vargánál aztán elszakadt a cérna, végleges fegyelmivel leküldték őket. A BJA pedig emberhátrányban talált be, ezzel megint mínusz kettőn találta magát a Dunaújváros. De a harmad fele után ismét szépített, Szabó révén, 4-3.