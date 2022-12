Nem várt sétagalopp a fehérvári lányokra a rendkívül energikus, és gyors kézilabdát játszó Duna-partiak ellen, ráadásul a vendégek eddig a tabellát vezető hármas – Győr, FTC, DVSC – kivételével minden ellenfelpüket legyőzték. Valljuk meg Fehérvárra is esélyeként érkeztek, és erre utaló jeleket mutattak az első félidőben is. A szünet láthatóan jót tett hazai oldalon, Józsa Krisztián vezetőedző rendet tett a fejekben, és nem véletlen, hogy feljavult, keményebb lett csapata védekezése, és támadásban is láttunk tőlük örvendetes megmozdulásokat.

A találkozó után megtartott sajtótájékoztatón a fehérváriak trénere volt az elégedettebb.

- Nem félig, hanem tele van az a bizonyos pohár, sőt egy kicsit ki is csordult! Nagyon büszke vagyok a csapatomra, mert küzdeni tudásból ma is abszolút jelesre vizsgáztunk. Beszélhetünk arról, hogy az 55. percben még három góllal vezettünk, de bárki aláírta volna a csarnokban, hogy a Vác ellen pontot szerzünk. Nagyon jó csapatnak tartjuk a Vácot, jól szerepelnek a bajnokságban, megpróbáltunk felkészülni belőlük, és úgy gondolom ez jól is sikerült. Kuczora Csengéről sem beszéltem ennyit, mint ezen a héten! Nekünk ez nem egy, hanem kétpontos mérkőzés volt.

Varga Emőke rengeteget dolgozott a falban, nagyon fontos pillanatokban vette be a váci kaput.

- Nagyon örültem annak, hogy tudtuk tartani magunkat az első félidőben, ez szerencsére sikerült, és nem fogytunk el. Boldog vagyok, hogy jól néztünk ki a második félidőben, átvettük a vezetést, bár egy kicsit ugyan csalódott vagyok a végjáték miatt. Nem tudom mi lehetett annak az oka, hogy elfáradtunk a végére, megengedtük, hogy felzárkózzon ellenfelünk. Számítottunk arra, hogy nagyon szoros mérkőzés lesz, és nagyon koncentrálni kell a védekezésre. Szerintem azt meg is tudtuk oldani, persze voltak szerencsétlen momentumok, de ettől függetlenül büszke vagyok arra, hogy így küzdött a csapat.