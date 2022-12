Azt nem lehet állítani, hogy a Volán ne ragadta volna magához a kezdeményezést az első perctől az osztrák ligaújonc ellen, de valahogy az igazi átütő erő hiányzott, az utolsó passzokba és a helyzetkihasználásba rendre hiba csúszott, valamint Caffl is jó napot fogott ki a vendégek kapujában. Az utolsó harmadot még nagyobb elánnal kezdte a Fehérvár, aminek a találkozó vége előtt négy perccel meg is lett az eredménye, Kuralt szerezte meg a vezetést. Erre rátett még egy lapáttal Findlay 60 másodperccel később, majd a végén ismét Kuralt köszönt be egy üres kapus góllal.

– A gól volt a kulcs. Lement a mérkőzés úgy, hogy rengeteg jó helyzetünk volt, nekik pedig nem engedtünk sokat, talán csak 11 lövésük volt, de mi sem tudtunk betalálni. A srácok persze érthetően frusztráltak, nem megy idén a góllövés. Rengeteg helyzetünk van, többet lövünk kapura, mint tavaly, de a góllövés nem megy és erre a mai jó példa volt. Aztán szerencsére Kuralt betalált a mérkőzés végén, és aztán ez volt a kulcs, hogy belőjük az első gólunkat – nyilatkozta a klub honlapjának a lefújás után Kevin Constantine, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője.

– Nem volt egyszerű, szerintem aki kint volt, neki sem volt egyszerű nézni azt, hogy ennyire dominálunk, sok helyzetünk volt, de csak a legvégén sikerült betalálnunk. Itthon maradt a három pont, ez jó dolog, de a továbbiakban jobban ki kell használnunk a helyzeteket – mondta Terbócs István, a Fejér megyei együttes támadója.