Mihók Attila együttese mögött eléggé mozgalmas év áll, hiszen tavasszal a LEN-kupában egészen az ezüstig jutottak a dunaújvárosiak, majd a nyáron több kulcsember távozása (Gurisatti és Szilágyi is eligazolt) miatt megfiatalodott a keret. A 2022/2023-as szezon előtt óvatos esélylatolgatásokat folytatott Mihók Attila, a Bajnokok Ligájában is a legfőbb cél a tapasztalatszerzés volt. Ennek ellenére már a legjobb nyolc között van a Fejér megyei alakulat. A nagy siker után még egy hazai bajnoki várt Gardáékra, a Szentes otthonában volt jelenésük.

A találkozó elején rögtön erődemonstrációt tartott a Dunaújváros, 4-0 volt az állás az első nyolc perc után. Az emberelőnyös játék működött, Szabó Nikolett, Dobi Dorina és Garda Krisztina is betalált fórban, utóbbi büntetőből is eredményes volt.

A második játékrészben Szabó ötre növelte a különbséget, majd az első hazai gólt Varga szerezte, 1-5. Garda emberelőnyből, Mucsy egyenlő létszámban köszönt be válaszul, a félidőben 7-1-re vezetett a DFVE.

A szünet után sem változott a játék képe, a Dunaújváros folyamatosan növelte az előnyét, az utolsó nyolc percre 11-3-as állással fordulta a felek, Dobi, Horváth, Sümegi és Erdélyi szerezték a vendégek góljait. Az utolsó negyedet is a DFVE kezdte jobban, Sümegi volt eredményes ismét, a két csapat közötti differencia tovább nőtt, végül 17-4-es dunaújvárosi siker született az év utolsó bajnokiján.

Valdor Szentes – DFVE 4-17 (0-4, 1-3, 2-4, 1-6)