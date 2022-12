Kecskeméti RC – MÁV Előre SC-Foxconn 3:2 (-22, 15, 20, -16, 12)

Kecskemét, 90 néző.

Vezette: Mezőffy Zsolt, Soltész Róbert

Kecskeméti RC: Boldizsár 9, Bello 8, Fundora 24, Keen 3, Argilagos 22, Farkas P. 11. Csere: Balla Sz., Kecskeméti, Varga P., Gebhardt Á. (liberók). Vezetőedző: Nagy József

MÁV Előre SC-Foxconn: Deliu 1, Kulcsár A. 2, Koci 18, Doda 14, Bibók 23. Kholman 4. Csere: Szabó V. 6, Boa 1, Takács M., Szentesi (liberók). Vezetőedző: Dávid Zoltán

Az első szett a fehérváriak kedve szerint alakult, 10:10-ig felváltva vezettek a felek, ezt követően azonban meglépett a Loki, és a hátralevő időben már egyszer sem engedte előnyhöz vendéglátóit, végül a játszmát Redjo Koci zárta le 25:22-nél.

A második etapban viszonylag rövid idő alatt jelentősebb előnyt kovácsolt Kecskemét. 10:5-nél és 15:8-nál is számukra megnyugtató különbséget mutatott az eredményjelző. A szett végéig még rátettek egy lapáttal, Fundora Travieso ponterős játékának is köszönhetően sima hazai sikerrel fejeződött be a szett.

A harmadik játszmában továbbra is az alföldi legénység maradt lendületben, bizonyítja ezt, hogy már 12:5-re is vezettek. Majd Szabó Vilmos három ászának és Bibók Balázs pontjai segítettek abban, hogy feljöjjön a MÁV Előre 16:14-re, bár az egyenlítés elmaradt, és 20-ra nyert és ezzel fordított a házigazda.

A negyedik játékrész elején jól kapta el a fonalat a fehérvári gárda, és 8:3-as vezetésük megalapozta a későbbi részgyőzelmüket. Próbált ugyan kapaszkodni a KRC, ám tízpontos különbséget alakítottak ki Dávid Zoltán vezetőedző tanítványai, és 9:19-után már nem volt visszaút, bármennyire is szerette volna idejekorán lezárni a meccset a hazai csapat.

Az aranyszettben 3:2-re és 6:4-re is vezetett a Loki, 7-7 után viszont fordítottak a hazaiak. Sikerült egalizálni Szabó V. ásznyitásával 10:10-re, sőt Koci révén előnybe is kerületek a kék-fehérek, ám újra egyenlített a KRC. 12:12 után azonban már csak ők szereztek pontokat, és nyerték meg a találkozót.

- Sajnos megint kiütközött, hogy tét szituációkban nem tudjuk megoldani a helyzetet. Ez mindig visszatérő hiba az életkori sajátosságoknak köszönhetően, hiszen az átlagéletkor 20-21 év. Büszke vagyok a fiúkra, hogy a második szett után fel tudtak állni! – értékelt Dávid Zoltán a mérkőzés után.