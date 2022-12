December végén, egy teljes napon át tartó családi sportnapra hívták a szervezők az érdeklődőket a Wekerle Sándor Szabadidőközpontba. A nap folyamán különféle sportolási lehetőségek várták a résztvevőket és nem hiába, ugyanis bármennyire is pihenő időszak a két ünnep közötti, sokan kilátogattak, hogy velük együtt Morduljon Mór.

Természetesen volt foci, melyre a móri iskolák is delegáltak csapatokat, de nem maradt ki a sorból a kézilabda sem. A családi váltó játékos, és izgalmas számai ez alkalommal is nagy sikert arattak, mint ahogy a csapatfutás és a gyerekcipelés nevű szám. Aki nem akart mozdulni, vagy a logikai, illetve stratégiai játékok szerelmese, az is hódolhatott a szenvedélyének, hiszen mindig ellenfélre találhatott a sakktábláknál. És ha már asztali sportok, a pingpong fehér keretes, zöld lapja legalább egy pár percre mindenkit odacsábított, így még Törő Gábor országgyűlési képviselő is felvette az ütőt.

A legnagyobb sikere persze a közönségtalálkozónak volt, ugyanis Takács Boglárka, többszörös magyar bajnok atléta is kilátogatott a nap folyamán a Wekerléhez.

Akik a sportágakban részt vettek, tombola jegyeket kaptak, így kerülhetett sor a nap végén a tombolasorsolásra, melynek során értékes sportszerek találtak gazdára.