- A vérteskozma Rock and Roll futás versenysorozat történetében nem rajtoltunk el ilyen korán még. Február 20-án idén 17. alkalommal rendeztük meg, és teljes mértékben meg vagyok elégedve. Maximálisan telített volt a létszám, nagyon erős mezőnnyel, igazán jól sikerült. Örültek a résztvevők a Kató Balázs enyingi cserepes művész által készített alkotásoknak, érmeknek. – tudtuk meg.

Ráadásul egy éven belül kétszer rendezték meg a versenyt, hiszen a Covid miatt 2021. márciusában elmaradt, ezért májusra tolódott az időpont. Mindenesetre sikerült egy rendkívül stabil versenyt kialakítani, ez mindenkit inspirál, és ide szívesen térnek vissza a futók. Arról nem beszélve, hogy jövőre pedig nagykorúvá válik a sorozat, hiszen a 18.-at rendezik.

- Éppen most adtam le április 2.-i időpontra a Mentaház Vérteskozma Rock and Roll futóverseny a hivatalos helyekre a helyfoglalási kérelmeit. Általában a mi versenyünk nyitja a futó évadot, most annyi különbség lesz, hogy márciusban lesz néhány megmérettetés. Fontos megemlíteni, hogy továbbra is az Ötpróba versenysorozat részesei vagyunk, ez a futóknak nagyon sokat számít, mert ötpróba pontokat lehet szerezni a következő párizsi olimpiáig. Vérteskozmán is ez minden távra vonatkozik. A tavalyi év nagyon sikeres volt, mivel a versenyzőink egyharmada - ez óriási eredmény - részt vett az Ötpróbás sorozatban, és ezzel országosan kiemelkedő eredményt értünk el.

Sokak szívfájdalma volt, hogy 2022-ben elmaradt a lépcsőfutás, ennek az okára voltunk kíváncsiak.

- A lépcsőfutás olyan szűk kört érintett, hogy át kellett gondolni a folytatást. 2021-ben meghívtam a tűzoltókat, a mentősöket és a katonákat. A mentősök érthető okokból nem tudták vállalni az indulást mivel a Covid miatt hatalmas volt leterheltségük, de a katonák és a tűzoltók eljöttek. A verseny nyílt volt, de nem akartam a ház teherbírását próbára tenni, ám ettől függetlenül folyamatosan jár az agyam, hogy esetleg ezt folytatjuk, vagy egy újat indítunk. Egy kicsit vérzik a szívem, de nem mondom azt, hogy már soha nem rendezzük meg.

Ha már az utolsó versenynél járunk, igaz lehet ez a Bence-hegyi Futásra, amelyet nyolc alkalommal rendezett meg, de az idei zárása után úgy fogalmazott, hogy nem valószínű, hogy lesz folytatása.

- Hirtelen felindulásból mondtam annak idején, valamiért nem jött össze igazán semmi. Gondolok itt az időjárásra és a szervezési nehézségekre. Egy kicsit el voltam keseredve a verseny után, vizsgálva azonban az elmúlt időszakot, ami nagyon jó volt, de át kell gondolnom és újabb ötleteket belevinni. Egy kis laufot szeretnék kérni ehhez.

Ezen felsorolt versenyek úgymond az „édes gyerekei”, lesz helyettük más, újdonság? – kérdeztük az ötletgazdát?

- Próbálok újítani, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy óriási energiámat veszik el azok a versenyek, ahol szpíkerként dolgozom, illetve a frissítő-állomás csapatommal részt veszünk. Alig van olyan hétvégén, hogy ne vennék részt ebben a formában versenyeken. Emellett természetesen futni is szeretnék!

Versenyzőként a Maccabi Játékokon alkotott nagyot, hiszen egy nemzet zászlóvivőjének lenni nem mindennapi élményt jelentett ez számára.

- Bár egy makacs Achilles-sérülés fél évig gyötört, de minden kétséget kizáróan az évnek a legfontosabb versenye volt a Maccabi Világjátékokon való indulás.

Elég jól sikerült tavasszal felkészülésem, és az a megtiszteltetés ért, hogy a Maccabi Vívó és Atlétikai Egyesület vezetősége úgy döntött, hogy én vihetem a magyar zászlót jeruzsálemi olimpiai stadionban, a megnyitó ünnepségen 20 ezer néző előtt. Csodálatos érzés, hihetetlen volt számomra, és örömmel elfogadtam. Ez egy két és fél hetes monstre sorozat, ami azt jelenti, hogy 84 ország több mint tízezer sportolója vett részt rajta. Az pedig külön pozitívuma lett a versenynek, hogy 10 kilométeren bronzérmet szereztem, mely nagyon nagy szó volt a sérülésem után.

Zárásként egy újabb verseny: közösségi, városi futás, amelyet Berger Tamás futóval közösen szerveznek, immár második alkalommal. December 18-án, vasárnapra hívja a Maccabi VAC azokat, akik kedvet éreznek ehhez.

- Ennek akkora sikere volt tavaly, hogy idén nem is volt kérdés, hogy újra megrendezzük. Ez a futóverseny kiváló közösségépítő, és egyébként az egyének tudtának is jót tesz, amikor az ember bizonyítottan végigfut, vagy sétál egy adott távot. – hangsúlyozta az ötletgazda.