Az épületgépészeti tervezéssel, és kivitelezéssel foglalkozó fehérvári cég nem csak a teniszt, a jótékonykodást is fontosnak tartja. A tavalyi első tornájuk alkalmával a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Újszülött-, Csecsemő-, és Gyermekosztályának javára két millió forintot gyűjtött össze. Idén is hasonló nagyságrendben két fehérvári iskola volt a kedvezményezett.

- Főszervezőként, fő támogatóként magunk mellé állítunk olyan szponzorokat, akik szívesen segítenek a jótékonysági akcióban. A nevezési díjakkal is támogatták a résztvevők a nemes ügyet. Mindkét iskolát 1 millió 50 ezer forinttal támogatjuk - árulta el kérdésünkre Kiss Zoltán, az Install-Plan Kft. egyik alapító-tulajdonosa. - Korábban is támogattunk különböző szervezeteket, alapítványokat, kórházakat, beteg gyermekeket. Az

A tavalyi első jótékonysági torna előtt az fogalmazódott meg bennünk az ötlet, hogy célszerűbb egy-egy nagyobb kézzelfogható összeget eljuttatnunk a kiválasztott helyre. Tudomásom szerint a Felsővárosi iskolában az összegből felújítják a gyerekek szekrényeit, természetesen az Ezredévesben, ahol értelmileg akadályozott gyerekekkel foglalkoznak szintén jó helye lesz a felajánlásnak.

A torna az aktív kikapcsolódást is szolgálta, harminc férfi páros versengett a Kiskút útján.

- Mindenki nagyon jól érezte magát, szeretném megköszönni a klubnak a sok segítséget, jó helye van náluk a tornának. A sport, a tenisz összehozza az embereket, ami nagyon fontos főleg mostanság, amikor annyi rossz dolog van a világban. Együtt vagyunk, és még segítünk is - zárta mondandóját Kiss Zoltán.