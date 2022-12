A téli felkészülési időszak tréning-sorozatát szombaton 3x20 perces egymás elleni játékkal színesítették az OTP Bank Ligában nyolcadik helylen telelő MOL Fehérvár FC labdarúgói. A fehérek (Kovács – Nego, Larsen, Stopira, Hangya – Makarenko, Ljednyev – Funsho, Houri, Schön – Cserkuti-Németh) 2-1-re verték a piros mezeseket (Rockov – Bese, Serafimov, Sabanov, Heister – Pokorny, Pető – Menyhárt, Dárdai, Kastrati – Kodro), majd a meccs után többen is az ünnepek szellemében töltötték a délutánt.

A Vidi edzője Toldi Gábor, a piros-kékek csapatkapitánya, Fiola Attila, valamint Dárdai Palkó és Szabó Levente a Petőfi Kultúrtanszékre látogatott el, ahol a Fezen és barátai által szervezett jótékonysági karácsonyon időztek. A közös fotózkodáson és autogramosztáson kívül karácsonyfát díszítettek, sőt, csocsóztak is. A rendezvényen száz rászoruló gyermek vehetett át ajándékokat.

Az első csapat által gyűjtött egymillió forintból, valamint a Fiola Attila, Nego Loic, Schön Szabolcs, Dárdai Palkó által aláírt válogatott mezekből befolyt összegből a fenti esemény mellett a klub támogatta a Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központot, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat székesfehérvári támogató szolgálatát is.

– Tudjuk, hogy profi sportolóként felelősséggel tartozunk nem csak a pályán nyújtott teljesítményünkért, hanem valamilyen szinten a nagyobb közösségért is, ezért idén sem volt kérdés, hogy az év végén is igyekszünk segíteni a rászorulóknak. Biztosak vagyunk benne, hogy jó helyre került az általunk gyűjtött összeg, a szurkolóknak pedig köszönjük, hogy részt vesznek a klub által szervezett liciteken, ezzel is segítve a nehéz helyzetbe jutottakat. Az öltöző nevében szeretnék minden Vidi-drukkernek boldog karácsonyt és sikerekben, egészségben gazdag új évet kívánni! Hajrá, Vidi! – fogalmazott a klub honlapján Fiola Attila.

Nem csupán az NB I-es férfi csapat, de az élvonalbeli női alakulat is jótékonykodott az év végén. A téli szünet előtt fontos csatát nyerő, s így bennmaradó helyen forduló fehérvári hölgykoszorú egy dedikált mezt ajánlottak fel licitre. Gajdóczi Tibor együttese az Adni Jó Kupa-csapatának ajándékozta az árverésen beérkező összeget. A XIV. Adni Jó Kupa bevételét Kovács Hunor gyógykezelésére szánják a szervezők, a kupának otthont adó Csíkvári úti Vidi-utánpótlás által használt műfüves csarnokot pedig december 17-én díjmentesen bocsátotta a jó ügy érdekében focizó csapatok rendelkezésére a MOL Fehérvár FC. A Vidi szurkolói is kivették a részüket az adakozásból, az RBD élelmiszert és tisztálkodási szereket gyűjtött a rászorulóknak, a „G-Pont” szurkolói csoport pedig 85 vidis sálat ajándékozott az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központnak, a sálak számát pedig a klub megduplázta, így összesen 170 gyermek karácsonyfája alá kerül majd vidis ajándék.

A MOL Fehérvár FC labdarúgói december 20-án két edzéssel zárják a 2022-es tréningprogramot, majd január másodikától folytatják a felkészülést. Január 8. és 20. között a horvátországi Novigradban edzőtáborozik a Vidi, ahol három mérkőzést is vív majd.