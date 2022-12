A honi szakemberek mindegyike abban egyetért, hogy az idei szezonban három brigád kiemelkedik a mezőnyből: a Falco, a Szolnok és az Alba. Momentán ez a sorrend a három élgárda között, a fehérváriak álltak jobban is, ám egy hete hatalmas csatában, hosszabbításban, 94-90-re kikaptak Szolnokon, így egy helyet hátrébb léptek. A Szombathely mindössze egyszer botlott a szezonban, őrzi vezető pozícióját. A kedd esti ütközetet mindkét fél kellő optimizmussal várta, a fehérváriak úgy készültek, hogy egy héten belül a második, idegenbeli rangadón már nem szenvednek vereséget. Tulajdonképpen joggal bizakodtak, ugyanis a hétvégén remek játékkal verték a szezont megelőzően az élmezőnybe várt Debrecen, közel harminc pontos differenciával.

A nyugati határszélen a vendégek kezdtek jobban, Quincy Ford ziccerével, Kovács Benedek gyorsan egalizált, Ford megint eredményes volt, aztán Somogyi kapta el a fonalat, duplát és triplát is dobott hirtelenjében, 4-9. Brown egyenlített, Philmore gyorsan válaszolt, aztán Ford, sikeres megmozdulásával 15-20-ra alakult az eredmény. Cowels és Ford is hármassal jelentkezett, Philmore is megtette ugyanezt, az első negyedet követően öt ponttal vezetett a Fehérvár, 23-28. Perl és Tiby középtávolról köszönt be, Vojvoda kintről, a folytatásban Cowels és Tiby hármasa is a hálóba hullt, 33-31-re már a hazaiak vezettek. Vojvoda újabb trojkája ért célt. Felváltva vezettek csapatok, Philmore lendületes volt, a nagy rohanásban DeCosey triplájával és duplájával megint kissé ellépett Fehérvár, Barac és a remeklő Cowels révén egyenlítettek a vendéglátók, 40-40. Cowels szinte félpályáról elengedett hármasa aztán kimaradt, Barac azonban nem rontott közelebbről. Cowels sportszerűtlen hibát vétett Somogyi ellen, a fehérvári irányító büntetőit bedobta, azonban betörés után hibázott, a Falco trénere, Milos Konakov időt kért. Keller Ákos csak az egyik büntetőjét értékesítette, Perl magabiztos volt, öt ponttal ellépett Falco, a meccsen először. Pongó hármasa a hálóban kötött ki, Matthias Zollner időt kért, fél perccel félidő előtt. Keller mindkét büntetője leperdült, Pongó betörés után bravúros duplával jelentkezett, húsz perc után 47-47 állt a táblán.

A harmadik negyed nyitányaként Keller zsákolt, aztán Brown dobta be büntetőit, nem találta az ütemet a Fehérvár, meglódult a Falco, Keller hármasa után Pot is megszerezte első pontjait, szintén kintről, 57-49, Perl kiválót nyújtott, tíz ponttal megugrott a házigazda, Zollner időt kért. A lepattanók kivétel nélkül a hazaiaknál landoltak, leginkább ennek volt köszönhető a hirtelen jelentőssé váló különbség. Tiby sem tétlenkedett, állva maradt a Fehérvár, a vendégeknek semmi sem sikerült, 15 ponttal, sőt, Tiby hármasa nyomán még többel elhúzott a Szombathely, 76-58. Perl remekül dirigált, Cowels teljesítménye sem esett vissza, megszilárdult a közel húszpontos differencia, a végén kicsit kiengedtek a vendéglátók, végül megérdemelten, 90-77-re nyertek.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely-Arconic-Alba Fehérvár 90-77 (23-28, 24-19, 29-11, 14-19)

NB I-es bajnokság, 8. forduló, Szombathely, Aréna Savaria, vezette: Cziffra Csaba Zsolt, Farkas Gábor, Kovács Nimród János (Dernei Gábor)

Falco: Pot 3/3, Brown 14/6, Kovács B. 3, Tiby 16/6, Keller 6/3, csere: Perl 20, Cowels 20/18, Krivacevic 2, Barac 6, Sövegjártó -, Verasztó -. Vezetőedző: Milos Konakov

Alba Fehérvár: Pongó 10/6, Somogyi 14/9, DeCosey 6, Ford 13/6, Philmore 15/3, csere: Vojvoda 12/6, Takács Milán 7/3., Szabó -, Takács Martin -. Vezetőedző. Matthias Zollner