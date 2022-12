Viszló Csaba, klubtulajdonos, aki mindkét sportághoz ezer szállal kötődik természetesen nem egy vödör vízzel oldotta meg a kérdést, professzionális jeget készíttetett amelyet rendszeresen rolbáznak is. Az egyik salakos pálya helyén csillog a jég.

- Január kilencedike után a fehérvári, és környező települések iskoláiból egy-egy csoport számára díjmentesen rendelkezésére bocsátjuk a jégpályát - mondta Viszló Csaba.

Fotós: Németh Krisztián

A nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő fedett, és szabadtéri tenisz centrumban az iskolai testnevelés órák keretében több száz gyerek részt a Sulitenisz programban, emellett versenyzői is egyre jobb eredményt érnek el. Galambos Gábor, a klub egyik motorja elmondta, a 14 éves lány csapat megnyerte a Vidékbajnokságot, a 16 éves fiú együttes bronzérmet szerzett, a felnőtt első osztályú csapat kemény mezőnyben kivívta bentmaradást, a női Szuperligás gárda is jól szerepelt. Utóbbiban erősítést terveznek, amellyel a bajnoki címet célozzák meg.