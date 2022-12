Az utolsó, Szlovénia elleni találkozóra úgy készülhetett Vas Márton együttese, hogy ha nyer, akkor biztosan bennmarad a világ legjobb 16 csapata között. A mérkőzésen a magyarok szerezték meg a vezetést a 14. percben Horváth Bence ért bele jól Hadobás távoli löketébe, 1-0. Még ebben a harmadban sikerült azonban a szlovénoknak megfordítaniuk az állást, Finust és Berisic talált be, 1-2. A középső harmadban Ambrus Csongor kapuvasat ért el, de a kihagyott lehetőség később megbosszulta magát, Smolnikar volt eredményes, kétgólosra nőtt a hátrány. Ezt követően azonban megrázta magát a magyar válogatott, és még ebben a játékrészben nem hogy egyenlíteni sikerült, de a vezetést is megszerezte Vas Márton csapata, Tóth Tamás egyszer, majd Varga Balázs kétszer talált be, 4-3.

A záróetap elején Nemes vette be a szlovénok kapuját, de öt másodperccel később jött is a szépítés. A folytatásban újra kettőre nőtt az előny, majd jött ismét a szlovénok szépítése, de a slusszpoén a FEHA19 játékosáé, Fekete Alexé lett, aki egy üres kapus góllal biztosította be a győzelmet és a bennmaradást.

A magyar válogatott keretében ott volt még Keceli-Mészáros Mátyás és Ambrus Csongor is, utóbbi gólpasszal zárt, a szakmai stábban pedig Vas Márton munkáját a FEHA19 edzői, Arany Máté és Székely Csaba segítették.