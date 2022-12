A tavaly sikerrel bemutatkozó rendezvényen idén is megmutathatták a jégkorongozók, milyen ügyesek is valójában. A több ügyességi feladat mellett idén is a szurkolók állíthatták össze a csapatokat a három a három elleni játékhoz. A sérült Magosi mellett a kisebb sérülés miatt pihenő Bartalis István nem vállalta a jégre lépést.

Fotós: Nagy Norbert / FMH

Kék csapat:

Horváth D.

Hári - Kuralt - Campbell

Terbócs - Leclerc - O’Brien/Szabó D.

Mihály - Németh - Horváth

Fehér csapat:

Rétfalvi - Erdély - Stipsicz

Sarauer - Petan - Fournier

Vértes - Findlay – Nilsson.

Fotós: Nagy Norbert / FMH

Két játékvezető is segítette a programot, Gottlibet Zóra, amellett, hogy az Erste Ligában vonalbíróként működik közre, jelölték a 2023-as női A-csoportos világbajnokságra. Holzer Bernadett pedig 2023-ban a Divízió II/B világbajnokságon dolgozik majd.

Az első versenyszám a gyorskorcsolya volt, a pontszámítások Anze Kuraltot hozták ki győztesnek, összességében is a kékeknél volt az előny, 36-31. Másodszorra lövéspontosságban mérték össze tudásukat, Hári János igazán komolyan vette a feladatot, hiszen még a szemüvegét is felvette. Időn belül Horváth Milán, Fournier, Mihály, Rétfálvi, valamint Leclerc lőtte ki az összes célt, utóbbi pedig gyorsaságával is kitűnt, ő nyerte ezt az ügyességi játékot.

Ezt követően passzpontosságon volt a hangsúly, a szám az eddigi legszorosabb verseny hozta, Alex Petan volt a legjobb, a kékek 91-86-ra vezettek. A negyedik program a lövéserősség volt, Nilsson rögtön 157 km/h-ás lökete nyitott, majd Sarauer botot tört, de aztán a rutinos csatár megeresztett egy 140-es lövést. A svéd bekknél nem bizonyult senki jobbnak, a kapusok különpárbaját Roy nyerte.

Jégfelújítást követően a büntetőverseny következett, több trükköt is bevetettek a játékosok, Terbócsot szavazták meg a szurkolók a legjobbnak. Az eseményt a három a három elleni mérkőzés zárta le, egy gól tíz pontot ért. Ebben a játékban jobbak voltak a fehérek, ezzel fordítottak, összességében 199-185-re nyertek Petanék.