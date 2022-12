Magos Dávid Dimitri megváltoztatta ugyan, de fel nem forgatta Alekszejev Tamara és párja, Magos Dávid életét. A kisfiú születése után nem sokkal edzésbe állt az Alba Öttusa SE versenyzője, s júniusban már versenyzett is. Most is edz rendületlenül, hiszen mindenképpen indulni szeretne a februári, dedett pályás idánnyitón.

– Szerencsére már visszafogytam, most már csupán két kiló izmot kell magamra tennem, ha az visszajön, akkor remélem, ugyanolyan formában leszek, mint a terhesség előtt voltam. A vívás ritmusa egész könnyen visszajött, a futással azért még küzdők, abba lehet a legnehezebben visszarázódni. A fedett pályás verseny megmutatja majd, hogy hol is tartok – mesélte Alekszejev Tamara. – A reggeli úszások teljesítésével nincs probléma, a futóedzéseket Dimitri alvásához igazítom. Amikor elalszik, veszem a cipőm és azonnal megyek futni. A délutáni edzéseket könnyen meg tudom oldani, mert szerencsére sok segítséget kapok a családtól. A párom szülei is tudnak vigyázni a kicsire, Dávid is sokat tud otthon lenni és anyukámék is besegítenek. Ha nem fogna össze a család, nem tudnám folytatni az edzéseket és a sportot.

Boldogan, nagy várakozással készül a család első közös karácsonyára

Az edzői garnitúra nem változott. Dévay László útmutatása szerint úszik és fut, a vívást „Zöldséggel”, Varga Zoltánnal gyakorolja, míg a lovaglásban Heilig Anita a 34 éves öttusázó trénere.

Alekszejev Tamara harcba száll az olimpiai szereplésért, most utoljára. Mint mondja, az új számot ő már nem akarja megtanulni, begyakorolni, Párizs után pedig már visszavonul. Nem hiszi, hogy 40 évesen, az amerikai nyári játékokon is öttusázni szeretne.

– Szeretnénk kistestvért Dimitrinek. Már a családdal kell többet foglalkoznom. Mostanában is sokszor lelkiismeretfurdalásom van, ha otthon hagyom a kisfiamat. De szerencsére jó kezekben van, s kiválóan szocializálódik. Mindenhol jól érzi magát, nagyon jó kedvű gyerkőc.

Ha a gyermek jó kedélyű, nem lehet kérdéses, hogy milyen az anyuka...

– Szerintem jó! – nevet nagyot Tamara. – Ha abból indulunk ki, hogy Dimus milyen gyerek, akkor nem hiszem, hogy lehet rám panasz, mert soha nem sír, mindig jókedvű, mindenkivel barátságos, nyitott, társaságot kedvelő kicsi lény, boldog baba. Minden szabadidőmet vele töltöm. Persze, minden nő azt gondolja magáról, hogy a legjobb anya, de a mi esetünkben remélem, hogy valóban így is van. Nagyon jól érzem magam anyukaként. Olyan nagyon szeretek babázni, ha ezt előbb tudom magamról, s korábban megismerkedem a párommal, már lenne legalább négy gyerekem! Csak a szülés ne lenne...

Tamara és Dimitri sok időt töltenek együtt

A Magos-család első karácsonyára készül. Alkeszejev Tamara hagyományőrző, kiemelt figyelem övezi az ünnepet.

– Teljesen másképp kell készülődnünk. A 24-ét szeretnénk hármasban tölteni, másnap megyünk családlátogatásra. A faállítás, díszítés szigorúan titokban történik, hogy Dimitrinerk meglepetés legyen. Nálunk is így volt gyerekkorunkban. Éjszaka jött mindig a „Jézuska”, reggelre már ott volt a fa az ajándékokkal. Most is így szeretnénk. Nem tudom, mit fog fel belőle a kicsi, de az biztos, hogy a díszeket tépkedni fogja. Nagyon készülök a menüsorra is. Imádom a makaront, de elsőre nem sikerült igazán, most remélem, összejön. Minden bizopnnyal lazacból, vagy pisztrángól készítek valami különlegességet.