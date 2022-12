Jegyzőkönyv

FEHA19–Corona Brasov 1-4 (1-0, 0-1, 0-2)

Székesfehérvár, 254 néző. V.: Varjó, Rencz, Mizsák, Árkovics.

FEHA19: Tóth – Dobmayer, Rachinskiy, Ambrus, Trastasenkovs (1), Cizas 1 – Kóger (1), Salamon, Zezelj, Farkas L., Fekete – Szabó P., Farkas B., Németh, Ivády, Keceli-Mészáros – Mayer, Dézsi, Alapi. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

Brassó: Tőke – Garcia, Sweeney, Van Wormer 1, Schaber 1 (1), Kóger D. – Borisenko (2), Williams 1, Valchar 1, Gliga, Dominque (2) – Bors 1, Gajdó, Zagidullin, Szabó K., Sills – Kovács, Vasile, Antal. Vezetőedző: Dave Macqueen.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc.

Kapura lövések: 17-48

A mérkőzést lendületes akcióval indították a hazaiak, Ambrus száguldott el a jobb szélén, majd a kapu mögül visszatett korongját Dobmayer sütötte rá távolról, a lövésbe beleért Trastasenkovs, de Tőkét nem zavarta meg a mozdulat. Három és fél perc eltelte után megszerezte Anatoli Bogdanov együttese a vezetést, ismét az első sor villant meg, Trastasenkovs középre adását Cizas értékesítette közelről, 1-0. Nem hagyott alább a kék-fehérek lendülete, Mayer kapuvasa és Ambrus lövése is magában hordozta a második gólt. Hét perc elteltével Domingue kétszer is próbálkozhatott ígéretes szögből, de Tóth védett. Később emberelőnyben támadhatott a Brassó, bár videózás is volt, Tóth és a védelem állta a sarat. Egyre jobban fölénybe került a Brassó, de maradt az 1-0.

A második játékrész Valchar és Kóger nagy helyzetével kezdődött, de mindkettő esetben résen volt Tóth. Nem változott a játék képe, majd a vendégek lendületét egy hazai emberelőny törte meg, öt a háromban jöhettek a fehérváriak, de nem sikerült megszerezni a második Fejér megyei találatot. Öt az öt ellen továbbra is a vendégek irányítottak, de a nyomás kisebb volt, majd a harmad közepén öt a négy ellen próbálkozhattak a hazai fiatalok, de a brassóiaknak jött jobban ez a játékhelyzet, egyenlítettek a vendégek Schaber révén, 1-1. Kijjebb jött a Fehérvár, Dobmayer ígéretes lövése suhant el a felső sarok felett. Öt perccel a harmad vége előtt ezúttal a vendégek mutathatták meg, mit tudnak fórban, Zagidullin és Szabó Krisztián helyzeténél résen volt Tóth. Két és fél perccel a szünet előtt megszerezte a vezetést a Brassó, Williams távoli lökete akadt be, 1-2.

Nagy lendülettel kezdte a harmadik harmadot a FEHA19, de nem sikerült ega­lizálni, majd Trastesenkovs kiállítása után ismét embere­lőnyben támadhatott a Brassó, ennek ellenére Németh került helyzetbe, de Tőke védeni tudott. Ami az egyik oldalon kimaradt, az a másikon nem, Van Wormer lövése csorgott át a gólvonalon, 1-3. Öt az öt ellen Kóger Balázs előtt adódott nagy lehetőség, de közeli kísérlete kimaradt. A játékrész derekán háromgólosra hízott az erdélyi csapat előnye, Valchar volt eredményes, 1-4. A folytatásban sem adták fel a fehérvári fiatalok, de nem sikerült zárkózni, a Brassó magabiztos játékkal vitte el a három pontot.