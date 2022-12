Nagyon sűrű az osztrák központú bajnokság tabellája, a negyedik és a nyolcadik helyezettet mindössze tíz pont választja el, így a legjobb hatba kerülésért öldöklő harc megy majd az alapszakasz második felében. A Hydro Fehérvár AV19 december 23-án fontos két pontot gyűjtött a Bécs otthonában, így Rotteréket kicsit leszakították magukról Háriék.

– Mindkét csapat többször is lélektani előnybe került. Először mi vettünk lendületet a kétgólos előnnyel, de a második harmadban a Bécs két előnyös góllal egyenlíteni tudott, ezzel ők kerültek fölénybe. Ekkor igazából már egy ponttal is megelégszik az ember, ha sikerül visszajönni a meccsbe, és ezen kívül a hosszabbítások sem nekünk kedveztek az idén. Szokatlan, hogy mi nyerünk a ráadásban idén. Szóval örülök a két pontnak, de lehet kicsit Jézuska is velünk volt, és ez a mi karácsonyi ajándékunk, mert az utolsó gól kicsit lesgyanús volt talán. Második éve vagyok Fehérváron, két év alatt többször játszottunk a Bécs ellen, és ez biztos, minden meccs háború – mondta a klub honlapjának Kevin Constantine.

Hétfőn sem vár könnyű menet a Volánra, bár a Graz kicsit messzebb van a tabellán, a 99ers sosem tartozott a könnyű ellenfelek kategóriájában. A hangulatra biztos nem lesz panasz a Raktár utcában, a karácsonyi hangulat mellé várhatóan teltházas csarnok fogadja majd az osztrákokat.

– Az ünnepek alatt mindig sokan jönnek meccsre, nagy a hangzavar, ez is teszi különlegessé ezt az időszakot. Egy remek csapat ellen játszunk majd, állunk a kihívás elé és jó lenne, ha péntek után ismét nyerni tudnánk – nyilatkozta Alex Petan.

A találkozó 17.30-kor kezdődik.