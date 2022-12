Decemberben el lesznek kényeztetve a fehérvári hokiszurkolók, hiszen a Volán jó néhány alkalommal lép jégre majd a Raktár utcában. Az elmúlt hétvégén is két alkalommal fogadta az ellenfeleket a Hydro Fehérvár AV19. Pénteken a Vorarlberg érkezett, akkor 40 perc után 0-0-ra álltak a felek, sőt az utolsó játékrész közepén sem esett még gól. Aztán az utlsó percekben megtört a jég, és végül 3-0-ra nyert a Fehérvár. Vasárnap a szintén ligaújonc olasz Asiago vendégeskedett az ördögkatlanban. Ez sem volt könnyű találkozó, hiszen a kék-fehérek ezúttal is fölényben játszottak. Szerencsére előbb szerezték meg a vezetést Háriék, az utolsó harmadra 2-0-val fordultak a felek. Ezt az etapot azonban megnyomták az olaszok, de a védelem és Horváth Dominik közös erővel tartotta a frontot hátul, Kuralt pedig egy üreskapus góllal bebiztosította a sikert. Két meccs, hat pont a Volán hétvégi mérlege és továbbra is a legjobb hatban áll Kevin Constantine alakulata.

– Jó csapat ellen játszottunk, hat kiállítást kaptunk és csak két előnyünk volt. 19 évet játszottam és öt évet edzősködtem az NHL-ben is. Nem biztos, hogy értem miért alakult így. Voltak egyenlőtlenségek. Ha ennyi ideig játszol hátrányban, a legjobb játékosaid elfáradnak, ez hosszú távon hátrányt jelent nekünk – mondta Tom Barrasso, a vendégek trénere a találkozó után.

– Hasonló meccs volt, ha nem ugyanolyan, mint a pénteki – kezdte értékelését Kevin Constantine, a Volán mestere. – Abban különbözött, hogy hamarabb lőttünk gólt, mint pénteken, de a végén ugyanaz az eredmény lett. A srácok ismét jól dolgoztak, elől és hátul is. Nem hagytunk nekik túl sok lehetőséget. Nehéz volt a kapusunknak ez a mérkőzés, mert nem kapott túl sok lövést, de a harmadik harmadban sokszor nagyot kellett védenie. Az utolsó játékrészben kicsit ráültünk a vezetésre, ekkor adódott egy-két vendéghelyzet, de Dominik sokat segített nekünk. Jó hazai pályán győzni. Idén jók vagyunk idegenben is, itthon nem voltunk olyan jók, mint tavaly, jó érzés, hogy meg tudjuk örvendeztetni a szurkolóinkat egy pár győzelemmel.

– Nagyon nagy élmény volt számomra, megint csak hazai közönség előtt játszani. Ez még mindig kicsit új érzés, de nagyon jó, köszönöm a csapatnak, hogy ennyit segítettek. – nyilatkozta Horváth Dominik, aki első shutoutját érte el az ICEHL-ben.