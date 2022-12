Újabb rangadó várt a Fejér megyei alakulatra, pénteken a tabellaszomszéd Villach elvitte a pontokat a Raktár utcából. Vasárnap talán még nehezebb ellenfél következett a Volán számára, hiszen a második Bolzano otthonában vizitáltak Háriék.

A két csapat nem sokat tétlenkedett a mérkőzés elején. A vezetést alig egy perc eltelte után az olaszok szerezték meg, Dalhuisen talált be távolról a visszatérő Roy kapujába, 1-0. Ez nem szegte kedvét a Volánnak, még 120 másodperc sem telt el, és jött is az egyenlítés. Petan tette vissza a kapu mögül a kiváló ütemben, egyedül érkező Findlay elé a pakkot, aki közelről nem hibázott, 1-1. 14 másodperc múlva ismét megrezdült a hazaiak hálója, a fehérvári első sor lódult meg a jobb szélen, Leclerc pedig gyönyörűen kilőtte a bal alsó sarkot, a francia légiós második mérkőzésén rögtön betalált Kevin Constantine együttesében., 1-2. A zaklatott kezdés inkább a Bolzanót fogta meg kissé, kellett néhány perc, mire az olaszok magukhoz tértek, ezt az időszakot sajnos nem sikerült kihasználnia a Fehérvárnak. A harmad derekán Roy mamutjánál akadt meg a pakk, de a tiroliaknak nem sikerült betuszkolniuk szerencsére, a túloldalon Erdély bombáját védte Bernarnd. Emberelőnybe került a Volán, a fórban legnagyobb helyzet Sarauer előtt adódott, de közelről nem sikerült betalálni. Öt az öt ellen Frattin ugrott ki ziccerbe, de Roy hárított. Újabb emberelőny, újabb kimaradt vendég lehetőségek, amelyek majdnem megbosszulták magukat, öt az öt ellen Halmo lépett ki, de Roy ismét a helyén volt.

Stipsicz kiállítása miatt emberhátrányban kezdte a második harmadot a Fehérvár, de kivédekezték ezt az időszakot a vendégek. Öt az öt ellen veszélyesebb volt továbbra is az AV19, a negyedik sor Ambrus és Németh révén okozott kellemetlen pillanatokat a hazaiak kapuja előtt, majd később Hári és Kuralt összjátékban volt benne a harmadik fehérvári találat. Hét perc eltelte után Vértes lódult meg, átvert több védőt is, azonban lövését olvasta Bernard. O’Brian törött ütője okozott nehézséget a vendégek harmadában, és bár McClure lövését még fogta Roy, Halmo bombája azonban már utat talált a kapuba, 2-2. Sarauer szép cselekkel indult meg, szabálytalankodtak vele, így jöhetett a kék-fehérek egy újabb emberelőnye, de a fórt nem sikerült kihasználni. Jóval kiegyenlítettebbé vált a játék, sőt a harmad vége felé egyre jobban beszorult a Fehérvár, jókor jött a szünet.

Négy a négy elleni játékkal indult a harmadik játékrész, és ebből a Bolzano jött ki jobban, Mantenuto ért bele jól Dalhuisen távoli lövésébe, 3-2. Majdnem rögtön sikerült egyenlíteni Sarauer közeli próbálkozása ment el a kapu mellett. Próbált sebességet váltani a Hydro Fehérvár AV19, de az utolsó passzokba rendre hiba csúszott. A játékrész derekén emberelőnybe került a Sudtirol, Founier ülhetett ki két percre, majd őt Nilsson is követte a büntetőpadra. Öt a három ellen Frattin kapáslövésénél kellett résen lennie Roy-nak, Kivédekezte a hátrányokat a Volán, de később az olaszok negyedik gólja is a kék-fehérek kapujába kötött ki Gazley révén, 4-2. Nem esett össze a Fehérvár, öt perccel a vége előtt Petan kotort be egy lecsorgó korongot, 4-3. Nem sokáig örülhettek a vendégek, Hults vágott be kíméletlenül egy ziccert, 5-3. Három és fél perccel a mérkőzés vége eldőlt minden nyitott kérdés, Thomas talált be, 6-3. Zárásul Findlay, illetve Gazley még eredményes volt, 7-4-re nyert a Bolzano. A Hydro Fehérvár AV19 vereséggel indította hárommeccses idegenbeli sorozatát, folytatás kedden Innsbruckban.

Jegyzőkönyv

HC Sudtirol Alperia – Hydro Fehérvár AV19 7-4 (1-2, 1-0, 5-2)

Bolzano. V.:Nikolic, Piragic, Pardatscher, Snoj

HCB: Bernard – Culkin, Miglioranzi, Thomas 1, Hults C. (2), Miceli – Dalhuisen 1 (2), Hults M. 1 (2), Halmo 1 (1), McClure, Gazley 2 (1) – Valentine, Ginnetti, Frigo (2), Alberga, Frattin – Kasslatter, Mantenuto 1, Felicetti. Vezetőedző: Glen Hanlon.

AV19: Roy – Fournier (1), Horváth M., Leclerc 1, Hári, Kuralt (1) – O’Brian, Nilsson (1), Vértes (1), Findlay 2 (1), Petan 1 (2) – Stipsicz, Szabó D., Erdély, Bartalis, Terbócs – Csollák, Rétfalvi, Németh, Sarauer, Ambrus G. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Kapura lövések: 31-33.

Kiállítások: 10, ill. 10 perc.