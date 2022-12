A megyében ez volt az egyetlen sportesemény, amely egybeesett labdarúgó világbajnokság döntőjével, Katarban a második félidőt kezdték, amikor Dunaújvárosban útjára indult a labda. Persze az is nagy szó, hogy ott, hiszen az eredeti terv szerint az energiaválság miatti intézkedések részeként Rácalmáson rendezték volna a bajnokit, ám a hét elején bejelentették, hogy mégis otthon játszik a Kohász. A házigazda az ötödik, a Balaton-partiak a nyolcadik helyről várták a találkozót, Szalai Babették legutóbbi emléke a Siófokról a hét góllal elveszített Magyar Kupa bronzmeccs volt. Ahogy akkor az első félidő szorosan alakult, igaz kellett öt perc mire megrezdült bármelyik háló. Az első 15 percben mindig a Kohász volt lépéselőnyben, minden egyes góljukra jött válasz, közben kivédekeztek egy kettős emberhátrányt is, és egy három perces gólcsend is adódott a meccs ezen szakaszában. Az egész első játékrészben olyannyira fej-fej mellett haladtak a csapatok, hogy ugyanaz a kérdés vetődött fel, mint a futball vb döntőjében: ki fogja ezt megnyerni? A fordulás a Siófok került közelebb a válaszhoz, miután először a mérkőzésen két gólos előnybe került.

Aztán 17-18-nál pazar sorozatot futott a Kohász! Arany három góljával, Farkas, Szalai, Krupják-Molnár, és Matucza góljával 7-1-es szériát produkálva visszavette a vezetést, és az utolsó tíz percnek 24-21-es előnyben vághatott neki. Rapaity Tamás a Kohász, és Bregar Uros a Siófok vezetőedzője sem bírta idegekkel, mindketten sárga lapot kaptak a hajrá előtt. Az 53. percben a vendégek szenegáli válogatott beállósa N’Diaye felhozta 25-23-ra a siófokiakat, és bármenniyre is furcsa, az utolsó hét perc egyetlen gólt hozott! A balatoniaktól Papp kipontozódott, a Kohásznál pedig Farkas, és Szalai is kihagyta hétméteresét. A másik oldalon viszont Debreczeni-Klivinyi három perccel a vége előtt nem, így egy gólra feljött az SKC. Az utolsó újvárosi támadás kimaradt, így a Siófok az egyenlítésért támadhatott fél perccel a vége előtt, ám egy támadó szabálytalanság véget vetett a meccsnek. Küzdelmes meccsen tartotta otthon mindkét pontot idei utolsó hazai meccsén a Kohász, ezzel a tabellán előrelépett a negyedik helyre.