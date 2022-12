Porga Zsaklin oxigénhiányos állapotban született, mely következtében izomzsugorodás alakult ki a testében. Ennek ellenére kisgyermekkora óta szépen javult az állapota és mintegy másfél éve már járni is tud két bot segítségével. Óriási akarat erejének és küzdőszellemének köszönhetően pedig 2022-ben beteljesült a nagy álma, a sportág világbajnoka lett, mellyel méltó módon öregbíti Székesfehérvár és klubja hírnevét.

- Nagyon sok munka volt ebben a vb-címben, mert ez volt az a koreográfia, amiben százszázalékos teljesítményt szerettem volna nyújtani a versenyen. Viszont ez nagyon összetett, mert a mozdulataim minden egyes apró részletét először fejben kellett megértenem, átgondolnom és csak utána tudtam begyakorolni, s ezt követően illesztettük be a koreográfiába. Igazából ez az a folyamat, amin folyamatosan keresztülmegyünk. Ennél a nagyértékű produkciónál viszont az is jelen volt, hogy a jobb teljesítmény érdekében olyan elemeket is beépítettünk, amiket azért gyorsabban kellett elsajátítanom, hogy ezt a táncot még jobban tökéletesítsük. Én ezzel a sporttal már hét éve óriási falakat döntök le a félelmeimben és ezzel együtt a korlátaimban is. - fogalmazott az ifjú világbajnok.

- Az épek elit mezőnyében is akadtak 140-170 pont körüli versenyszámok. Ehhez mérten Zsaklin a sérült kategóriában 136 pontot ért el, vagyis ez azt mutatja, hogy kiemelkedően jól teljesített saját performanszával. Az is remek jelzésértékű, hogy sok edző és versenyző mellett, a verseny döntőbírója, aki a POSA elnöke egyben, valamint az olasz szövetségi elnök is külön gratulált nekünk. Ez mind óriási elismerés számunka. Ez az eredmény viszont további még keményebb munkára, fejlődésre sarkall minket, számunkra ez nem a csúcs, csupán a kezdete a csodás utunknak. – mondta nem kis büszkeséggel edzője Kelemen Nikolett, a MÁV Előre SC Rúdsport Szakosztály vezetője.