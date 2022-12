- Az előző évekhez hasonlóan tornát rendeztünk az MLSZ Fejér Megyei Igazgatóságának segítségével, hogy a játékvezetők is megmutathassák mennyire tudnak focizni, illetve szerették volna jól érezni magukat egymás körében és szerettek volna átállni egy kicsit a másik oldalra is. – tudtuk meg Becséri Gergelytől a Játékvezetői Bizottság alelnökétől.

Az évzáró egy hat csapatos tornával indult, összesen 119 játékvezető és ellenőr van Fejér megyében, ennek a létszámnak az ötven százaléka lépett pályára. Becséri Gergely végezte el a sorsolást, illetve próbálta úgy összeállítani a csapatokat, hogy figyelembe vette a régi barátságokat, valamint a területi elveket. Volt egy móri régió, amely végül megnyerte a tornát, ez állt magyaralmási, móri játékosokból, de természetesen az országos játékvezetői keret tagjai is összeálltak, Becsérin kívül többek között Kovács Zoltán, Rózsa Dávid, Ring Kevin is tagja volt utóbbi csapatnak. A Dunaújvárosi régió együttesén kívül még a Déli régió is képviseltette magát, de volt három olyan csapat, amelyet vegyesnek lehetett nevezni. A hat, tízfős csapat, öt plusz egy fővel, körmérkőzéses rendszerben játszott egymással, egyszer 14 perces mérkőzéseken.

- Összesen hatvanan fociztak, amúgy azonban hetvenkilencen voltak ott az évbúcsúztatón, ebbe beletartozott olyan játékvezető is, aki nem focizott, ők nézőként vettek részt, de utána velünk együtt vacsoráztak. A tavalyi évhez hasonlóan vendéglátást kaptunk, és egy közös ebéddel zártuk az évet a Bálint Boráriumban. A nap célja volt, hogy együtt legyünk, kicsit megmutathassuk a játéktudásunkat. – tette hozzá Becséri.

Amúgy ez a torna kitűnő felkészülés és gyakorlás volt a Sípmesterek Találkozójára, amelyet Szegeden rendeznek majd 2023. január 7-8-án. Meg kell jegyezni, hogy emellett volt játékvezetői válogatottnak több edzőmérkőzése, Budapesttel, Komárommal, és Dinnyéssel. A Sípmesterek Tornája két éve nem került megrendezésre, főként Covid miatt. Szegeden a Pick Arénában rendezik a mérkőzéseket, valamint a Szent Gellért Fórumban látják vendégül az ország összes játékvezetőjét egy vacsorára.