Visszatért a régi, pandémia előtti, meseszép világ, színültig telt a fehérvári ördögkatlan, az óév utolsó előtti napján nagyszerű hangulat uralkodott a létesítményben. Egy hete hosszabbításban nyert Bécsben a Volán, komoly bravúrt végrehajtva, 4-3-ra, a ráadás negyedik percében. Azon a derbin az utóbbi hetekben nagy formába lendülő védő, Stipsitz Bence indult el a saját kapujától, majd a túloldalon mesterien fejezte be az akciót. Ezúttal a tabellán közvetlenül a fehérváriak mögött, a 8. helyen, tehát szintén a felsőházat jelentő vonal alatt helyezkedő császárvárosiak kezdtek jól, a negyedik minutumban a hazai bekk, O’Brien jogos kiállítását torolták meg, Matt Bradley volt eredményes, 0-1. Nagy volt az iram, mindkét oldalon adódtak lehetőségek, a harmad feléhez érve Hári passzából a nemrég szerződtetett Guillaume Leclerc került nagy helyzetbe, lövését bravúrral spárgázta ki Starkbaum. Néhány drukker már gólt kiáltott, gyors kontra után, Hári átadását Kuralt az oldalhálóba lőtte, később Vértes korongja adott munkát az osztrák kapusnak, volt feladata Bernhard Starkbaumnak, Bár igazi ziccere nem akadt, dominált a Volán, gáncsolás miatt Fournier ült a büntetőpadra, a legutóbb, Bécsben kétszer eredményes Zimmer tüzelt, Roy vállal tolta ki a pakkot. Később Wall korongját is hatástalanította, komoly nyomás alatt volt a hazai kapu, Távolról a csapatkapitány, Mario Fischer is lövöldözött, Roy a helyén volt. Kainzot küldték le két percre, Findlay kísérletezett, a sógorok portása bravúrral hárított, később Petan löketét is ártalmatlanította.