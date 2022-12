A két csapat eddig három alkalommal találkozott az idei kiírásban, a mérleg az Acélbikák felé dől. Októberben szétlövés után vitte el a két pontot a DAB a raktár utcából. Aztán november első napján ismét Székesfehérváron csaptak össze a felek, az első derbihez hasonlóan ismét a büntetők döntöttek, de ezúttal a FEHA19 javára. Legutóbb Dunaújvárosban csapott össze a két együttes, rendes játékidőben 3-1-es piros-fehér siker született. Pénteken 18.30-tól ki lehet egyenlíteni a mérleget a fehérváriak számára.

A FEHA19 összeállításában ott lesz Reiter Attila is, a csapatkapitány sérülése után tér vissza.

– Ami engem illet, úgy néz ki, a sérülésem szerencsére teljesen rendbe jött, száz százalékos, bevethető állapotban vagyok. A csapatba érkezett néhány új arc, egy kicsit felfrissült a brigád a válogatott szünetben, kicsit új kerettel augusztusi érzésekkel nekifutunk a szezon második felének – mondta Reiter Attila a FEHA19 honlapjának.

Az utóbbi időben az edzések leginkább a fizikális felkészítésről szóltak. Sok játékosunk hazája válogatottjában szerepelt a világ minden táján. Voltak sérültjeink, érkeztek új játékosok is, és volt, aki távozott is. Vannak fiatalok, akik újak a keretben, szóval leginkább a kondíció került az előtérbe, de az egyéni képzésekre is nagy hangsúlyt fektettünk. Ezen a héten már mindenki visszatért, úgyhogy most belevetettük magunkat a munkába – nyilatkozta Anatoli Bogdanov a szünettel kapcsolatban.

Ahogy a vezetőedző és a csapatkapitány is elmondta, három új játékos is csatlakozott a kerethez, péntek este jó eséllyel Alexander Mokshantsev, Eriks Zohovs és Dobos Mihály Bendegúz is bemutatkozhat a kék-fehéreknél.

– Okosan kell bánnunk a koronggal, mert a DAB védekezése sokat fejlődött és jól működik, a kapusok teljesítménye is jó. Élesnek kell lennünk a gólhelyzeteknél, és összességében meg kell becsülnünk a pakkot. Nem szabad eladnunk a játékszert, meg kell próbálnunk irányítani a játékot amennyire csak lehet. Ha pedig a helyzet úgy hozza, akkor keményen kell védekeznünk.