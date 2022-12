A Budapest Kupa egész évben versenyeztette a honi úszókat. Az egészen kicsi korosztálytól 17 éves korig viaskodtak e sorozat keretében a magyar tehetségek, s a legjobbakat, valamint edzőiket bankett keretében díjazták.

Az egész éven átívelő verseny állomásain egyenletesen és kiemelkedően kellett teljesítenie annak, aki bajnoki címet akart ünnepelni. A mezőny erősségét jellemzi, hogy egy kihagyott futammal már nem lehetett a végső elsőségre pályázni.

A Delfin SE úszója, Varga Marcell kiváló évet hagy maga mögött, kiemelkedően versenyzett a Budapest Kupán is. A versenysorozat megmérettetésein rendre az első három hely valamelyikén csapott a medence falára, így a 12 éves korosztály összesített eredményei alapján bajnoki címet ünnepelhetett.

A viadalt záró banketten csak a bajnokok, valamint edzőik vehettek részt, a serleg mellett értékes jutalmakat kaptak a korosztályok legjobbjai.

- Komoly, nehéz versenysorozaton vannak túl a fiatalok. Sok delfines úszó hagyományait viszi tovább Varga Marcell, akire büszkék vagyunk - jelentette ki Dániel András, a székesfehérvári Delfin SE vezetőedzője. - Marcell egyetlen edzést sem hagy ki, mindemellett a Hétvezér Általános Iskolában is kitűnő eredménnyel áll helyt, a tanulmányi versenyeken is első helyeken végez.

A Delfin SE úszói 2023-ban is részt vesznek a Budapest Kupán, de elindulnak egy másik, a teljes szezont átölelő versenysorozatban is.