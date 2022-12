DAB – FTC-Telekom 4-8 (2-2, 1-1, 1-5)

Dunaújváros, 215 néző.

Vezette: Németh M., Juhász, Kövesi, Vincze.

DAB: Kovács D. - Brus (1), Erdély, Ödman, Szalma 1, Török 1 - Léránt, Vas M. (1), Dézsi, Niskanen (1), Valtola 1 - Lammi, Marosi 1, Pinczés, Szabó Cs., Tamás - Stan (1), Strenk, Horváth Á.. Vezetőedző: Niko Eronen.

FTC-Telekom: Nagy K. - Hrabal (1), Karmeniemi (1), Kestila 1, Kulmala (1), Sailio (1) - Boros, Seregély (1), Betteridge 2 (1), Nagy G. 2 (2), Tóth G. (1) - Mesikammen (1), Sarcia, Bán (1), Kreisz, Tóth A. 1- Kucsma, Farkas L. 1, Galántai 1, Kozma (1). Vezetőedző: Fodor Szabolcs.

Kiállítások: 2, ill. 10 perc

Kapura lövések: 17-53



Finoman szólva is jegyezték már előkelőbb helyen a két együttest. A DAB az utóbbi évek tendenciájához igazodva a tabella alsó traktusához tartozik, de a Ferencváros sincs sokkal jobb helyzetben, mert - a riválisokhoz képest kevesebb lejátszott meccs ide vagy oda - csak a 7. helyen várták a játéknapot a zöld-fehérek. Mindkét gárda érdekelt a Magyar Kupában, a 3. fordulóban az FTC 2-2-re végzett az Újpest elleni presztizscsata első felvonásán, az Acélbikák együttese pedig egy szoros derbin 4-3-ra maradt alul a Budapest Jégkorong Akadémia otthonában.

Erősen kezdett a Ferencváros péntek este Dunaújvárosban, nyolc és fél percnyi játék után már kettővel vezetett. Előbb Tóth, Galántai lőtt Kovács kapujába, 0-2. A hidegzuhany nem szegte kedvét a házigazdának, és a harmad végére két emberelőnyt kihasználva visszajött a meccsbe. Valtola, és Szalma volt eredményes, 2-2. Kezdődhetett minden elölről a középső játékrészben.

Kiegyenlítettebben folytatódott az adok-kapok. A 35. percben Török góljával megszerezte a vezetést a DAB! Ám fél perc sem telt el és Nagy révén egalizált az FTC-Telekom, 3-3.

A derbin másodszor is felkellett volna állnia két gólos hátrányból a piros-feketéknek. Történt ugyanis, hogy mindjárt a harmadik játékrész elején Betteridge, majd kisvártatva Farkas is betalált, 3-5. Az ötvenedik percre Marosinak sikerült megfeleznie a hátrányt, de három percre rá megint Betteridge volt eredményes, ezzel pedig már nagyon kinyílt az olló, 4-6. Legutóbb, október elején is kettővel nyert a Ferencváros Dunaújvárosban, ám még rendelkezésre állt hat perc a különbség csökkentésére, eltüntetésére. Ez nem sikerült, sőt! Még kétszer betaláltak a vendégek, Nagy két aszisztja és egy gólja mellé még egy találatot tett oda, a végeredményt Kestila állította be, 4-8.