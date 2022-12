KÖZÉP CSOPORT

2022. december 4., vasárnap, 11:00

Paksi FC II. (10.) - Dunaújváros FC (3.)

Ősszel 1-1-et játszottak a felek, a paksi Szekszárdi Milán találatára még az első félidőben válaszolt Jakab Dávid. Az újvárosiak jó szériában vannak, négy meccset nyertek zsinórban, és most is a három pontért utaznak az atomvárosba.

2022. december 4., vasárnap, 13:00

Iváncsa KSE (2.) – Szekszárdi UFC (7.)

Maka Alex két góljának köszönhetően biztos iváncsai sikerrel zárult a két csapat első idei találkozója, és ezzel a végeredménnyel most is kiegyeznének. Amennyiben az Újpest FC II. legyőzné a Hódmezővásárhelyi FC csapatát, akkor akár az élen is telelhetne az Iváncsa.

NYUGATI CSOPORT

2022. december 4., vasárnap, 11:00

Puskás Akadémia FC II. (5.) – Csornai SE (18.)

A hajrában elért Dusinszki Szabolcs találat jelentette a PAFC II. gárdájának 2-1-es győzelmét július végén. Azóta a felcsútiak álltak már a tabella élén is, ha nyernek egy helyet ugorhatnak előre, mert az őket megelőző III. ker TVE már lejátszotta a meccsét az ETO Akadémia ellen, és kikapott-

Gyirmót Győr FC II. (11.) - MOL Fehérvár FC II. (14.)

Gólokban gazdag találkozón nyertek Sóstón 3-2-re a gyirmótiak, úgy, hogy már két góllal vezettek, és innen egyenlített a Vidi II. Hasonlóan szoros mérkőzésre van kilátás ezúttal is.

2022. december 4., vasárnap, 13:00

Móri SE (19.) – Bicskei TC (12.)

A várakozásoknak megfelelően nagy csatát hozott a két ősi rivális találkozója az 1. fordulóban. Az első játékrészben még a padlón volt az újonc Mór, ám végül sikerrel álltak fel, és ponttal zárták a nyolc gólt hozó (4-4) összecsapást. A házigazdák rettentően kevés, 7 pontot gyűjtöttek idáig, idény közben edzőt váltottak, nagy kérdés, hogy a Bicske elleni rangadón hogyan tudják zárni az idényt?